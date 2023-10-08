Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Mağlup Ederek Tarihi Rekoruna Ulaştı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'ya konuk olarak sahadan 2-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, tarihsel bir rekoru egale etmenin sevincini yaşadı.

İstanbul'da Gol Yağmuru

Fenerbahçe, mücadeleye hızlı başladı ve 6. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısının bitimine yakın, 45+3. dakikada Dusan Tadic, penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Bu galibiyet, Fenerbahçe'yi ligde 24 puana taşıyarak zirvedeki konumunu sağlamlaştırdı. Kasımpaşa ise 12 puanda kalmaya devam etti. Ayrıca, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı ilk 8 maçta mağlubiyet yüzü görmemesi, 2009-2010 sezonundaki başarısını tekrarlamasını sağladı.

Fenerbahçe, ligdeki son deplasman maçında da gol yememe başarısını sürdürdü. Sezonda, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor ve son olarak Kasımpaşa'ya karşı kalesinde gol görmeden galip geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de benzer bir performans sergileyen ekip, Spartak Trnava ile oynadığı maçta sezonun ilk deplasman golünü kalesinde gördü.

Fenerbahçe, mücadelenin ilk dakikalarında Edin Dzeko'nun attığı golle skoru 1-0 yaptı. İlk yarının son anlarında Dusan Tadic'in penaltıdan attığı golle skor 2-0'a taşındı. Bu sonuçla maç, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.