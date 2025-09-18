Fahriye Evcen’in Yeni Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Evcen, Instagram hesabında paylaştığı son fotoğraflarla adından söz ettirdi.

13,7 Milyon Takipçili Hesap

Instagram’da 13,7 milyon takipçiye ulaşan başarılı oyuncu, yayımladığı karelerle hayranlarından tam not aldı. Evcen’in zarif tarzı ve doğal güzelliğini ön plana çıkaran paylaşımları, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Ekranlardan Uzak Ama Gündemde

Son dönemlerde herhangi bir projede yer almayan Evcen, sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla bağını güçlü tutuyor. Özellikle Instagram’da paylaştığı pozlarla gündem olmayı sürdüren oyuncu, takipçileri tarafından her defasında övgü dolu yorumlar alıyor.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Ünlü ismin son paylaşımlarına dakikalar içinde beğeni yağdı. Hayranları, “Güzelliğinle büyülüyorsun”, “Her halinle çok zarifsin” gibi yorumlarla Evcen’e olan hayranlıklarını dile getirdi. Oyuncunun sosyal medya etkisi, kariyerindeki başarısının yanı sıra popülaritesini de artırıyor.