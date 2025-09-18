Fahriye Evcen’in Yeni Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı

Fahriye Evcen, Instagram’da yayımladığı son fotoğraflarla hayranlarından tam not aldı. Ünlü oyuncunun pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Fahriye Evcen’in Yeni Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2025 10:39

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Evcen, Instagram hesabında paylaştığı son fotoğraflarla adından söz ettirdi.

13,7 Milyon Takipçili Hesap

Instagram’da 13,7 milyon takipçiye ulaşan başarılı oyuncu, yayımladığı karelerle hayranlarından tam not aldı. Evcen’in zarif tarzı ve doğal güzelliğini ön plana çıkaran paylaşımları, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Ekranlardan Uzak Ama Gündemde

Son dönemlerde herhangi bir projede yer almayan Evcen, sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla bağını güçlü tutuyor. Özellikle Instagram’da paylaştığı pozlarla gündem olmayı sürdüren oyuncu, takipçileri tarafından her defasında övgü dolu yorumlar alıyor.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Ünlü ismin son paylaşımlarına dakikalar içinde beğeni yağdı. Hayranları, “Güzelliğinle büyülüyorsun”, “Her halinle çok zarifsin” gibi yorumlarla Evcen’e olan hayranlıklarını dile getirdi. Oyuncunun sosyal medya etkisi, kariyerindeki başarısının yanı sıra popülaritesini de artırıyor.

Benzer Haberler
Buse Terim'in Korku Dolu Anları: “Yürek Çarpıntısı Bana Yetti” Buse Terim'in Korku Dolu Anları: “Yürek Çarpıntısı Bana Yetti”
Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya’nın Açtığı Davadan Beraat Etti Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya’nın Açtığı Davadan Beraat Etti
Ahu Yağtu Hastaneye Kaldırıldı: Beyin Anevrizması Teşhisi Konuldu Ahu Yağtu Hastaneye Kaldırıldı: Beyin Anevrizması Teşhisi Konuldu
Demet Özdemir’den Aşk İtirafı: “Kalbim Boş Değil” Demet Özdemir’den Aşk İtirafı: “Kalbim Boş Değil”
Esra Ronabar: “Barış’la Seninle Çalışamayız Dedim Esra Ronabar: “Barış’la Seninle Çalışamayız Dedim"
Fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödedi mi? Seda Bakan’dan Jennifer Lopez iddialarına esprili yanıt Fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödedi mi? Seda Bakan’dan Jennifer Lopez iddialarına esprili yanıt
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den
  • 11-09-2025 16:26

İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den

Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 17-09-2025 14:14

Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti
  • 11-09-2025 17:00

Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti

Hande Erçel aşk acısını çabuk unuttu, karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı
  • 16-09-2025 10:15

Hande Erçel aşk acısını çabuk unuttu, karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı

Barış Arduç yeni rolü Selim’i anlattı: “Küllenmiş ilişkilerin kıymetini gösterecek”
  • 17-09-2025 12:44

Barış Arduç yeni rolü Selim’i anlattı: “Küllenmiş ilişkilerin kıymetini gösterecek”