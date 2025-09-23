Fahriye Evcen Londra Tatilinde Şıklığıyla Göz Kamaştırdı

Fahriye Evcen, Londra tatilinde şıklığıyla göz kamaştırdı. Eşi Burak Özçivit’le pozları ve zarif kombinleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fahriye Evcen Londra Tatilinde Şıklığıyla Göz Kamaştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2025 15:17

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve arkadaşlarıyla birlikte kısa bir tatil için Londra’ya gitti. Tatil boyunca tercih ettiği zarif kombinlerle dikkat çeken güzel oyuncu, şehir sokaklarını adeta bir moda podyumuna çevirdi.

Londra Sokaklarında Moda Şovu

Evcen, tatili boyunca modern ve şık kombinleriyle göz doldurdu. Beyaz, siyah ve pastel tonlarını ön planda tutan oyuncu, şehrin ikonik bölgelerinde verdiği pozlarla takipçilerini büyüledi. Hayranları, “Her adımıyla bir moda ikonu” yorumlarıyla ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Tatilden karelerini Instagram hesabından paylaşan Fahriye Evcen, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Doğal halleri ve zarif tarzıyla sosyal medyada gündem olan oyuncu, özellikle kombinlerindeki ince detaylarla öne çıktı. “Her giydiğini kendine yakıştırıyor” yorumları en çok dikkat çekenlerden biri oldu.

Burak Özçivit ile Mutluluk Pozları

2017 yılında görkemli bir düğünle evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor. Londra tatilinde birlikte keyifli anlar yaşayan çift, arkadaşlarıyla şehrin tarihi ve turistik noktalarını gezdi. Sosyal medyada paylaştıkları mutluluk pozları hayranlarından tam not aldı.

Moda İkonu Olma Yolunda

Uzun süredir yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda moda tarzıyla da öne çıkan Fahriye Evcen, Londra tatilinde de stilinden ödün vermedi. Zarif kombinleriyle “sade şıklığın” en iyi örneklerini sergileyen oyuncu, hayranları tarafından “Gerçek bir stil ikonu” sözleriyle tanımlandı.

