Fahriye Evcen-Burak Özçivit Çiftini Kızdıran İddia: "Biraz Saygınız Olsun"

Ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son günlerde gündeme gelen boşanma ve şiddet iddialarıyla ilgili sessizliklerini bozdu. Sekiz yıllık evliliklerini korumaya devam eden çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Soyadı Hamlesi Dikkat Çekti

İddialar, Fahriye Evcen’in Instagram profilinde yaptığı değişiklikle başladı. Güzel oyuncu, kısa süreliğine soyadını profilden kaldırınca takipçileri arasında “Boşanıyorlar mı?” sorusu gündeme geldi. Ancak bu değişiklik uzun sürmedi. Oyuncu kısa süre sonra profiline yeniden Özçivit soyadını ekledi.

Ortak Paylaşımla Yanıt Verdiler

Boşanma iddiaları hızla yayılırken çift, sosyal medya hesaplarından otomobilde çektikleri bir kareyi paylaştı. Bu paylaşım, ayrılık söylentilerine karşı güçlü bir mesaj olarak yorumlandı. Ancak dedikodular bununla da bitmedi. İkilinin evinde şiddetli bir kavga yaşandığı ve komşuların tartışma seslerini duyduğu öne sürüldü.

“Biraz Saygınız Olsun”

Tüm bu söylentilerin ardından çift, ortak bir açıklama yayımladı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize ve ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse hukuki süreç başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Mutlu Evliliklerini Sürdürüyorlar

2016 yılında dünyaevine giren çiftin, 2019 doğumlu Karan ve 2023’te dünyaya gelen Kerem adında iki çocukları bulunuyor. Hem aile hayatlarıyla hem de kariyerleriyle gündemden düşmeyen çift, güçlü evlilikleriyle örnek gösterilmeye devam ediyor.