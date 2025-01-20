Fahriye Evcen, Amazon Kraliçesi rolünde

İkinci kez annelik heyecanı nedeniyle oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen, uzun bir aradan sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Başarılı oyuncu, 24 Ocak’ta vizyona girecek olan “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” adlı fantastik filmde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

TRT ortak yapımı ve Satre Film Yapım imzasını taşıyan bu görkemli yapımda, Evcen Amazon Kraliçesi karakterine hayat veriyor. Tümer Sirkecioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği film, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve büyüleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Fahriye Evcen, yeni projesiyle ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bu projede yer almayı, sadece heyecan verici hikayesi için değil, çocuklarıma bir hatıra bırakmak için de istedim. Bir gün bu filmi izlediklerinde ‘Bakın, annemiz ne güzel bir kahramanmış’ diyerek gülümsemeleri fikri beni çok mutlu etti. Film, yediden yetmişe herkese hitap eden bir masal dünyası sunuyor. Böylesine renkli bir hikayede yer almak bana da unutulmaz bir anı oldu.”

Evcen’in görkemli dönüşü, hayranları arasında büyük bir heyecan yaratırken, “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” şimdiden merakla beklenen yapımlar arasına girdi. Fantastik dünyası ve etkileyici görselleriyle sinema severleri büyülemesi beklenen film, yeni yılın en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.