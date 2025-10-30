Fadik Sevin Atasoy Samuray Oluyor: Dünyanın İlk Kadın Samuray Okuluna Türkiye’den Kabul Edilen İsim!

Türkiye’den Tarihi Eğitime Davet

Usta oyuncu Fadik Sevin Atasoy, kariyerinde sıra dışı bir maceraya atılarak dünya çapında bir ilke imza attı. Japonya'nın Tsushima Adası'nda ilk defa açılan Kadın Samuray Okulu'na katılan ilk öğrencilerden biri olan Atasoy, bu prestijli eğitime Türkiye'den davet edilen tek isim oldu.

16 Kişi Arasında Atasoy da Var

Fadik Sevin Atasoy, okula kabul süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, eskrim ve Muay-Thai gibi dövüş sanatları geçmişinin ve sertifikalı yoga-meditasyon eğitmeni olmasının seçilmesinde etkili olduğunu belirtti. Yapılan mülakatlar sonucu Amerika, İngiltere ve Brezilya gibi farklı milletlerden sadece 16 kişinin seçildiği bu zorlu eğitimde, Atasoy şunları öğrendi:

Samuray dövüş sanatı ve teknikleri

Kaligrafi

Karanlıkta kılıç kullanma

Ninja teknikleri

"Tarih Yazıyoruz, Gerçek Güç Birlikten Doğar"

Eğitimin Muğla'nın Göcek ilçesinde verilen ilk bölümüne ait fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan Fadik Sevin Atasoy, yaşadığı bu tarihi anları şu duygusal sözlerle anlattı: