Eypio: Yıldız Tilbe ve Ebru Gündeş’le düet yapıp “Çilenin Sultanları” diye albüm yapacağım

Gazeteci Sibel Arna’nın youtube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol” un bu haftaki bölümünde rap şarkıcısı Eypio konuk oldu.

Eypio: Yıldız Tilbe ve Ebru Gündeş’le düet yapıp “Çilenin Sultanları” diye albüm yapacağım
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 22-03-2024 12:20

Sekiz yıl önce “Günah Benim Suç Benim” şarkısı ile ünlenen Eypio yakında Yıldız Tilbe ve Ebru Gündeş ile düet yapmak istediğini söyledi. Daha önce Sibel Can, Kibariye ve Zara ile düet yapan Eypio tüm düetlerini “Çilenin Sultanları” adlı bir albümde toplayacağını anlattı. Seda Sayan da olacak mı sorusuna ise espirili bir cevap verdi: “O çorap kadını”. 



"ÇOK KÖTEK YEDİM "

Ünlü olduktan sonra değişmeyen Eypio, çizgisini hiç bozmamasını "Çizgimi bozmuyorum çünkü başka çizgi bilmiyorum!" diye özetledi. Sibel Arna’ya çocukluğundan bahseden şarkıcı; “Zor bir çocukluk geçirdim. Sert bir babam vardı. Çok kötek yedim. Gerçi ben de çok yaramaz bir çocuktum. Kalpazanlık yapıp sahte teşekkür belgesi bile hazılamıştım. Şimdi düşününce benim de böyle bir çocuğum olsa dövebilirdim. Birden babama hak verdim” dedi. 
 

"CEM YILMAZ PAYLAŞINCA ÜNLÜ OLDUM"

“Günah Benim Suç Benim” şarkıyı Cem Yılmaz paylaşınca patladı. Geçen bir yerde de gördüm Cem abiyi abi eyvallah çok sağ ol dedim. Diken mi gül mü şarkısını da söyledi. Bir şarkı daha yolladım ona. Bakalım onu da paylaşacak mı? 

 

"KRAL DAİRESİNDE KENDİMİ ZENGİN HİSSETTİM"

Eskiye göre daha zengin olduğunu dile getiren Eypio en fakir hissettiği anları borçlu olduğu zamanlar olarak aktarırken en zengin hissettiği anı ise eşi ve çocukları ile bir otelin Kral Dairesi'nde kendini bulduğu an olarak paylaştı. 

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