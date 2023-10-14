Ev hanımları için para kutusu açıldı! PTT’den 2000 TL’lik nakit destek verilecek

Türkiye'de pandemi ile birlikte başlayan ekonomik kriz süreci hala devam ediyor. Devlet Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik yardım sağlayabilmek adına her geçen gün yeni yardım paketleri hazırlıyor. Son dönemlerde birçok yeni sosyal yardım imkanı ortaya çıktı. Bunlar arasında dikkat çeken ödemelerden biri de aile destek yardımı oldu. Buna ek olarak ev hanımları için de yeni bir sosyal yardım fırsatı var. Az önce ev hanımlarına PTT nakit destek müjdesi geldi. Çalışmayan ev hanımları başvuru yapmak koşulu ile PTT'den maddi yardım alabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev hanımları için verilecek sosyal yardımın detaylarını da aktardı.

PTT'DEN EV HANIMLARINA 2000 TL'LİK DEVLET DESTEĞİ

Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının nakit problemlerini çözmek amacıyla yeni sosyal yardım imkanları tanımlamaya devam ediyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler için başlatılan sosyal yardım ödemeleri her geçen gün genişlerken ev hanımlarına da yeni bir yardım duyurusu yapıldı. Başvuru yapan çalışmayan ev hanımlarına devletten 2000 TL'lik nakit destek sağlanacak.

2 AYDA BİR DÜZENLİ OLARAK VERİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı yeni sosyal yardım ödemesi 2 ayda bir olarak 2000 TL olarak ödenecek. 12 ay boyunca sürecek olan toplam ödeme 12.000 TL olarak belirlendi. Yani ev hanımları bu durumda Aylık 1000 TL gibi bir maddi yardıma ulaşmış olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu yardım için bazı başvuru şartları da bulunuyor.

EV HANIMLARINA NAKİT DESTEK ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ev hanımlarına maddi yardım verilecek. Eşini kaybetmiş olan ve hane içinde kişi başına düşen geliri Asgari ücretin üçte birinden az olan ev hanımları e-devlet aracılığıyla maddi yardımı almak üzere başvuru işlemlerini yapabilecek.

Bu yardıma ek olarak ev hanımları için tanımlanan başka sosyal yardım ödemeleri de bulunuyor. PTT'den ₺2.000 nakit destek ödemesi alan ev hanımları aynı zamanda Aile Destek paketi yardımı, elektrik tüketim desteği ve doğalgaz yardımı gibi diğer sosyal yardım ödemelerine de başvurularını yapabiliyor. Tüm bu ödemeleri için başvurular e-devlet aracılığıyla yapılıyor. T.C kimlik numaranız ve PTT'den alacağınız şifrenizle e-devlet girişi yaparak başvuru formunu doldurabilirsiniz