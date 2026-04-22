Eurovision Krizi Büyüyor: 1000 Sanatçıdan Boykot Çağrısı

Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonlarından biri olan Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl yalnızca müzikle değil, artan politik gerilimle de gündemde. Yarışmaya sayılı haftalar kala, aralarında Massive Attack, Brian Eno, Sigur Rós, Nadine Shah ve Kneecap gibi önemli isimlerin bulunduğu 1000’den fazla sanatçı, yarışmayı boykot etme çağrısı yaptı.

Bu çağrı, kültür sanat dünyasında geniş yankı uyandırırken, Eurovision’un yıllardır korumaya çalıştığı “politikadan uzak” kimliği de yeniden tartışmaya açıldı.

Açık Mektup: “Sessiz Kalmayı Reddediyoruz”

Sanatçılar, İsrail’in yarışmaya katılımına karşı çıkarak kamuoyuna açık bir mektup yayımladı. Mektupta, Gazze’de yaşanan yıkım ve kültürel alanların tahribatı vurgulandı. Ayrıca sanatçılar, bu süreçte sessiz kalmanın kabul edilemez olduğunu açık bir dille ifade etti.

“No Music For Genocide” inisiyatifi adına yapılan açıklamada ise küresel bir dayanışma çağrısı öne çıktı. Sözcü, sanatın yalnızca eğlence değil, aynı zamanda politik ve etik bir duruş alanı olduğunu vurguladı. Bu nedenle müzik sektörünün de bu tartışmanın dışında kalamayacağını dile getirdi.

Bu gelişmeler, Eurovision’un yalnızca bir yarışma olmadığını bir kez daha gösteriyor. Aksine organizasyon, küresel politik atmosferden doğrudan etkilenen bir platform olarak öne çıkıyor.

EBU Kararını Savunuyor

Tüm bu çağrılara rağmen organizasyonu düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail’in yarışmaya katılımına izin verme kararını koruyor. Kurum, Eurovision’un siyasi değil kültürel bir etkinlik olduğunu vurguluyor.

Ancak bu noktada çelişkili bir tablo da dikkat çekiyor. EBU, 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ülkeyi yarışmadan men etmişti. Bu karar halen yürürlükte bulunuyor. Dolayısıyla mevcut durum, organizasyonun kriterleri konusunda yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Yarışma Öncesi Gölge Büyüyor

12-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Eurovision öncesinde tansiyonun düşmesi beklenmiyor. Aksine sanatçıların boykot çağrısı, yarışmanın kamuoyundaki algısını ciddi şekilde etkiliyor.

Bu nedenle organizasyon, bu yıl yalnızca performanslarla değil, aynı zamanda etik ve politik tartışmalarla da anılacak gibi görünüyor. Özellikle sanat dünyasının güçlü isimlerinden gelen bu kolektif çıkış, Eurovision tarihinde nadir görülen bir kırılma yaratıyor.

Sonuç olarak Eurovision sahnesi, bu yıl müziğin ötesine geçen bir tartışmanın merkezinde yer alıyor.