Estetik İddialarına Göksel'den Net Yanıt: “O Fotoğraftaki Kişiyi Tanımıyorum!”

Göksel, son günlerde sosyal medyada yayılan bir fotoğrafıyla gündeme oturdu. Estetik yaptırdığı ve adeta tanınmaz hale geldiği iddia edilen ünlü şarkıcı, çıkan haberlere sessiz kalmadı. Göksel, kendisiyle ilgisi olmadığını söylediği kare hakkında net bir açıklamada bulundu.

Sosyal Medyada Olay Oldu

“Sen Orda Yoksun”, “Denize Bıraksam” ve “Bi Seni Konuşurum” gibi unutulmaz parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Göksel, bu kez müziğiyle değil, hakkında ortaya atılan estetik söylentileriyle gündeme geldi. Bir süredir dolaşımda olan bir fotoğraf, şarkıcının estetik yaptırdığı ve doğal görünümünü tamamen kaybettiği iddialarını beraberinde getirdi.

“O Kişi Ben Değilim!”

Gündemi meşgul eden bu iddiaların ardından Göksel, Instagram hesabından yayınladığı videolu açıklamayla söylentilere noktayı koydu. Samimi ve net tavrıyla dikkat çeken sanatçı, “Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri İkiye Bölündü

Göksel’in sosyal medyada paylaştığı videoya bazı takipçileri destek verirken, bazı kullanıcılar estetik müdahale yapıldığı yönündeki görüşlerini sürdürdü. Ancak sanatçının doğallığı ve samimi tavrı, büyük çoğunluk tarafından takdirle karşılandı.

Söz konusu fotoğrafın photoshop ya da yapay zeka müdahalesiyle oluşturulduğu iddiaları da sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte Göksel’in estetik bilmecesi daha da ilgi çekici hale geldi.



