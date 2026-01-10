Eşref Rüya’nın Nisan’ı Tatilde! Demet Özdemir’in Merak Edilen Rotası Belli Oldu.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi "Eşref Rüya"da canlandırdığı Nisan karakteriyle izleyicinin kalbinde taht kuran Demet Özdemir, yoğun set temposuna kısa bir ara verdi. Başarılı oyuncunun merak edilen tatil rotası, sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Budapeşte Sokaklarında Bir Yıldız

Instagram’da 17,1 milyon takipçisiyle Türkiye’nin en etkileşimli profillerinden birine sahip olan 33 yaşındaki Özdemir, Macaristan’ın tarihi başkenti Budapeşte’den paylaştığı karelerle hayranlarını büyüledi.

Tarzıyla Göz Kamaştırdı: Budapeşte’nin tarihi atmosferinde çekilen fotoğraflarında Özdemir, kış şıklığı ve doğal güzelliğiyle tam not aldı.

Beğeni Yağmuru: Paylaşım yapıldıktan sadece dakikalar sonra binlerce beğeni ve "Budapeşte seninle daha güzel", "Nisan tatilde de parlıyor" gibi yorumlar yağdı.

"Eşref Rüya"da Başarıdan Başarıya

Demet Özdemir, sadece sosyal medyadaki popülerliğiyle değil, Eşref Rüya dizisindeki performansıyla da 2026 yılına damga vurmaya devam ediyor. Reyting listelerinin üst sıralarından inmeyen dizideki sahneleri, her hafta sosyal medyada en çok konuşulanlar (TT) arasına giriyor.