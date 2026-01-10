Eşref Rüya’nın Nisan’ı Tatilde! Demet Özdemir’in Merak Edilen Rotası Belli Oldu.

Eşref Rüya dizisinin Nisan'ı Demet Özdemir nerede tatil yapıyor? Güzel oyuncunun Budapeşte tatilinden ilk kareler geldi! 17,1 milyon takipçili Demet Özdemir'in Macaristan paylaşımları haberimizde...

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Tatilde! Demet Özdemir’in Merak Edilen Rotası Belli Oldu.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2026 14:33

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi "Eşref Rüya"da canlandırdığı Nisan karakteriyle izleyicinin kalbinde taht kuran Demet Özdemir, yoğun set temposuna kısa bir ara verdi. Başarılı oyuncunun merak edilen tatil rotası, sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Budapeşte Sokaklarında Bir Yıldız

Instagram’da 17,1 milyon takipçisiyle Türkiye’nin en etkileşimli profillerinden birine sahip olan 33 yaşındaki Özdemir, Macaristan’ın tarihi başkenti Budapeşte’den paylaştığı karelerle hayranlarını büyüledi.

  • Tarzıyla Göz Kamaştırdı: Budapeşte’nin tarihi atmosferinde çekilen fotoğraflarında Özdemir, kış şıklığı ve doğal güzelliğiyle tam not aldı.

  • Beğeni Yağmuru: Paylaşım yapıldıktan sadece dakikalar sonra binlerce beğeni ve "Budapeşte seninle daha güzel", "Nisan tatilde de parlıyor" gibi yorumlar yağdı.

"Eşref Rüya"da Başarıdan Başarıya

Demet Özdemir, sadece sosyal medyadaki popülerliğiyle değil, Eşref Rüya dizisindeki performansıyla da 2026 yılına damga vurmaya devam ediyor. Reyting listelerinin üst sıralarından inmeyen dizideki sahneleri, her hafta sosyal medyada en çok konuşulanlar (TT) arasına giriyor.

Küçük Bir Not: Oyuncunun Budapeşte tercihi, Avrupa’daki hayranları tarafından da büyük bir heyecanla karşılandı. Bazı hayranlarının Özdemir’i şehirde görüntülemek için sosyal medyada organize olduğu görüldü.

Benzer Haberler
Riyad’da Türk Yıldızları Çıkarması: Joy Awards’ta Şampiyonlar Ligi! Riyad’da Türk Yıldızları Çıkarması: Joy Awards’ta Şampiyonlar Ligi!
Hollywood’da Hollywood’da "Konuşanlar" Zirvesi: Hasan Can Kaya ve Robert Downey Jr. Yan Yana!
Esra Dermancıoğlu’ndan Ezber Bozan Aile Pozu: Esra Dermancıoğlu’ndan Ezber Bozan Aile Pozu: "Şimdi Çok Tatlıyız"
Test Sonucu Pozitif Çıkan Şeyma Subaşı'dan İlk Açıklama: Test Sonucu Pozitif Çıkan Şeyma Subaşı'dan İlk Açıklama: "Samimi Bir Tövbe Sürecindeyim"
Son Dakika: Can Yaman Gözaltına Alındı! Son Dakika: Can Yaman Gözaltına Alındı!
"Teyze" Dedi, Kıyamet Koptu! Blok3 ve Demet Akalın Arasında Kuşak Savaşı.
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak
  • 09-01-2026 14:34

Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
  • 05-01-2026 14:11

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!
  • 05-01-2026 19:24

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!