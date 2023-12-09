Esra Dermancıoğlu: Türk erkeklerini seviyorum!

Esra Dermancıoğlu, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda 55. yaş gününü kutladı. Dostlarıyla bir araya gelerek doğum gününü coşkuyla kutlayan Dermancıoğlu, "Her şey harika. Dostlarım sağ olsun, beni yalnız bırakmadılar" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada sıkça gündeme gelen Esra Dermancıoğlu, dans yeteneği konusundaki espriyle de dikkat çekti. "Bazen kimseyi anlamıyorum. Sosyal medya böyle bir şey. Kimisi beğenir, kimisi beğenmez. Ben dans konusunda yetenekli değilim, ama dans ederken keyif alıyorum" diyerek gülümsedi.

İtalya tatilinden dönen oyuncuya yöneltilen "Türk erkekleri mi, İtalyan erkekleri mi?" sorusuna karşı Dermancıoğlu, "Erkek işte yani... Ben Türk erkeklerini seviyorum" diyerek kararsızlığını giderdi. Mekandan ayrılırken hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen oyuncu, keyifli bir gece geçirdiğini gözler önüne serdi.