Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan İtalya Çıkarması: Como Gölü'nde Romantik Evlilik Sinyalleri!

2 yıldır aşk yaşayan Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı, Fas'tan sonra rotalarını İtalya Como Gölü'ne çevirdi. Ailesiyle tanışan ve evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Bilgiç'in anne olmayı çok istediği iddia edildi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-12-2025 10:28

Merhum Mehmet Sabancı'nın büyük oğlu ve Sabancı ailesinin tek müzisyeni, DJ Faruk Sabancı, oyuncu Esra Bilgiç ile 2 yıldır doludizgin devam eden aşklarında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Geçen ay Fas Marakeş'te tatil yapan çift, bu kez rotalarını İtalya'ya çevirerek ilişkilerindeki ciddiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Aileler Tanıştı, Evlilik Konuşuluyor

Bir yıl önce Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'i ailesiyle tanıştırması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmış ve ilişkilerinin ciddiyetini kanıtlamıştı.

  • Çiftin sık sık yaptıkları romantik kaçamaklar, evlilik hazırlığı içinde oldukları dedikodularını güçlendiriyor.

  • Futbolcu Gökhan Töre ile bir evlilik yaşamış olan Esra Bilgiç'in, Faruk Sabancı ile evlenmeyi ve hatta anne olmayı çok istediği yakın çevresine söylediği iddia ediliyor.

Como Gölü'nde Baş Başa Romantizm

Son olarak İtalya'ya giden ünlü çift, önceki gün Como Gölü'nde baş başa romantik anlar yaşadı. Bu seyahat, ikilinin evlilik yolunda ne kadar emin adımlarla ilerlediğinin yeni bir göstergesi oldu.

