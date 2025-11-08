Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan Fas Kaçamağı: Romantik Kareler Paylaştılar

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve sevgilisi DJ Faruk Sabancı, Fas tatilinden romantik kareler paylaştı. Bilgiç "E - F" notuyla aşklarını ilan etti.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan Fas Kaçamağı: Romantik Kareler Paylaştılar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2025 11:08

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisi DJ Faruk Sabancı ile Fas'a gitti. Çift, romantik tatillerine bir yenisini daha ekledi. Bilgiç, sevgilisiyle çıktığı Fas kaçamağından paylaştığı karelerle hayranlarının beğenisini kazandı. İkili, sosyal medyada aşklarını ilan etti.

 

Mutlu İlişkileri Devam Ediyor

Esra Bilgiç, DJ Faruk Sabancı ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Güzel oyuncu, yoğun çalışma temposuna ara verdi. Bilgiç ve Sabancı, romantik bir Fas tatili gerçekleştirdi. Çiftin aşk dolu anları, sosyal medyada gündem oldu.

"E - F" Notuyla Sosyal Medyada Paylaştı

Esra Bilgiç, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anlardan fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu, paylaşımına kendisi ve sevgilisinin baş harflerini simgeleyen bir not ekledi. Bilgiç, "E - F" notunu ve kırmızı kalp emojisini kullandı. Bu samimi not, hayranlarının ilgisini çekti.

Faruk Sabancı'dan Kalpli Karşılık

Esra Bilgiç'in romantik paylaşımına Faruk Sabancı da cevap verdi. Sabancı, sevgilisinin paylaşımına kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi. Çiftin birbirlerine olan aşkları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

