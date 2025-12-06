Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı İtalya Tatilinde: Aşk Pozları Sosyal Medyayı Salladı!

Oyuncu Esra Bilgiç, eski eşi Gökhan Töre'den boşandıktan sonra uzun süre yalnız kalmış ve işine ile eğitimine odaklanmıştı. Uzun süren yalnızlığın ardından kalbinin kapılarını DJ Faruk Sabancı'ya açan Bilgiç, Sabancı ile yelken açtığı aşkına doludizgin devam ediyor.

İtalya Rotasında Romantik Anlar

Sık sık tatil kaçamaklarıyla gündeme gelen çift, bir kez daha tatile çıktı ve bu sefer rotalarını İtalya’ya çevirdi. Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, seyahatleri boyunca bol bol birlikte poz vererek keyifli anlarını sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı.

Çiftin İtalya'dan yayınladığı romantik kareler, kısa sürede büyük beğeni topladı ve magazin gündeminde yerini aldı.