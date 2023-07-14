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Eser ve Berfu Yenenler çiftinin ailece deniz keyfi

Sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, sezonu Çeşme'de açtı. Çocukları Mete ve Kuzey ile deniz keyfi yapan ünlü çift, objektiflere takıldı.

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin ailece deniz keyfi
Yayın Tarihi : 2023-07-14 10:29

Ünlü çift Eser ve Berfu Yenenler, Çeşme'ye vazgeçemeyen ünlüler arasında yer alıyor. Bu kez aşırı sıcak günlerin etkisinden kaçmak için denizde serinlemeyi tercih ettiler. Kuzey ve Mete isimli oğullarıyla birlikte bir plaja giden Yenenler ailesi, gün boyunca denizin tadını çıkardı.

İlk olarak suya giren Eser Yenenler, kısa bir süre yüzdükten sonra şezlonguna geri döndü. Ardından çocuklarıyla birlikte suya giren Berfu ise denizden çıkmak için pek fazla vakit harcamadı.

Berfu, yaklaşık bir saat boyunca denizde kalarak oğullarıyla vakit geçirdi ve onların oyunlarına eşlik etti. İlk olarak denize giren büyük oğulları Kuzey (4) bakıcılarıyla oyun oynarken, Mete (2) ise annesi Berfu'nun elinden tutarak suda yürüyüş yaptı.

Eser ve Berfu Yenenler'in Çeşme'deki keyifli günü, ailenin denizin ve plajın tadını çıkararak dinlenmesiyle sona erdi. Bu tatlı aile anıları, onların güçlü bağlarını ve birlikte geçirdikleri keyifli zamanları yansıtıyor.

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