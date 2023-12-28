Enis Arıkan’ın güldüren 'O Ses Türkiye' dansı

Enis Arıkan, son olarak Camdaki Kız dizisindeki performansıyla dikkat çeken bir oyuncu. Oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sevilen bir isim.

Sempatik kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Arıkan, geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde muhteşem bir Every Way That I Can performansı sergilemişti.

Bu performansı çok beğenilen ünlü oyuncu, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yine harikalar yarattı. Seda Sayan'ın ikonik cümlesi "Uyuyan adamdan nefret" ve "Ah Geceler" şarkısının mixi ile dansçılarla birlikte dans eden Arıkan, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.