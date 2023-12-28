Enis Arıkan’ın güldüren 'O Ses Türkiye' dansı

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı özel programında Enis Arıkan'ın 'çorap kadını Seda Sayan' performansı büyük ilgi gördü. İşte o dansın detayları...

Enis Arıkan’ın güldüren 'O Ses Türkiye' dansı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-12-2023 17:53

Enis Arıkan, son olarak Camdaki Kız dizisindeki performansıyla dikkat çeken bir oyuncu. Oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sevilen bir isim.

Sempatik kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Arıkan, geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde muhteşem bir Every Way That I Can performansı sergilemişti.

Bu performansı çok beğenilen ünlü oyuncu, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yine harikalar yarattı. Seda Sayan'ın ikonik cümlesi "Uyuyan adamdan nefret" ve "Ah Geceler" şarkısının mixi ile dansçılarla birlikte dans eden Arıkan, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Haberin Videosu : Enis Arıkan’ın güldüren 'O Ses Türkiye' dansı
Benzer Haberler
Hafsanur Sancaktutan'dan hayranlarını üzen haber! Hafsanur Sancaktutan'dan hayranlarını üzen haber!
Berfu Yenenler açıkladı: Berfu Yenenler açıkladı: "Eser ile siz boşandıktan sonra evlendim"
İşte Ezgi Mola'nın oğlu can... İşte Ezgi Mola'nın oğlu can...
Bülent Ersoy bu kez Yalı Çapkını'nı diline doladı! Diva'dan Mert Ramazan Demir'e ağır sözler Bülent Ersoy bu kez Yalı Çapkını'nı diline doladı! Diva'dan Mert Ramazan Demir'e ağır sözler
Zehra Güneş'in annesiyle pozları gündem oldu! Fotoğraflara yorum yağdı! Zehra Güneş'in annesiyle pozları gündem oldu! Fotoğraflara yorum yağdı!
'Plan yapmaktan hoşlanmıyorum' dedi, Alina Boz'a öyle bir sürpriz hazırladı ki... İşte Umut Evirgen'in romantik sürprizi... 'Plan yapmaktan hoşlanmıyorum' dedi, Alina Boz'a öyle bir sürpriz hazırladı ki... İşte Umut Evirgen'in romantik sürprizi...
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti
  • 25-12-2023 10:45

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?
  • 25-12-2023 20:18

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı:
  • 26-12-2023 09:09

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı: "Elçin Sangu sandım"

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum
  • 25-12-2023 10:18

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum

2023 yılında evlenen ünlü isimler...
  • 25-12-2023 12:13

2023 yılında evlenen ünlü isimler...