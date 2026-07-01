Engin Polat Konuştu! Dilan'ın Sağlık Durumu Sandığınız Gibi Değil

Dilan Polat son günlerde oldukça sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Ailenin yakınında bulunan ve aynı zamanda korumalığını yapan kuzeni Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi herkesi derinden etkiledi. Bu acı olayın ardından Polat ailesi uzun süre sessiz kalmayı tercih etti. Özellikle cenazede ayakta durmakta bile zorlanan Dilan Polat'ın yaşadığı üzüntü dikkat çekmişti. O günden sonra da gözlerden uzak kalmayı seçti.

Hastanede Tedavisi Devam Ediyor

Bir süredir sosyal medyada hiçbir paylaşım yapmayan Dilan Polat'ın neden ortalarda görünmediği merak ediliyordu. Sonrasında ortaya çıkan bilgilere göre yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi görüyor. Yakınlarının aktardığına göre bu süreç oldukça hassas ilerliyor. Doktorların kontrolü altında olduğu için ziyaretçi kabul edilmiyor ve yalnızca refakatçisinin yanında kalmasına izin veriliyor. Ayrıca telefonunu da aktif şekilde kullanamadığı ifade ediliyor.

Engin Polat Eşine Destek Oluyor

Engin Polat da bu zor dönemde hem yaşadığı acıyı hem eşinin sağlık durumunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Yaptığı açıklamada bir yandan kuzeni Can Polat'ın kaybının üzüntüsünü yaşadığını diğer yandan da eşinin uzun süredir hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Paylaşımında yalnız hissettiğini anlatan ifadeler kullandı. Daha sonra hastaneden Dilan Polat'ın bir fotoğrafını paylaşarak "Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder." notunu ekledi. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda destek mesajı aldı.

Ailesinden Ve Yakınlarından Açıklamalar Geldi

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da sessizliğini bozarak takipçilerinden dua istedi. Bu süreçte fazla paylaşım yapmak istemediklerini söyleyen Doğu Dilan'ın ciddi bir tedavi sürecinden geçtiğini ve şu an en önemli önceliklerinin onun sağlığı olduğunu belirtti. Çocukları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya çalıştığını da özellikle vurguladı.

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Ebru Özen de hastanede kendisini ziyaret ettiğini açıkladı. Kendisine sürekli "Dilan nasıl?" diye mesaj geldiğini söyleyen Özen şu an için "İyi." demenin doğru olmayacağını ifade etti. Ancak zamanla toparlanacağına inandığını da ekledi. Yaşadığı sağlık sorunlarının yeni olmadığını çocukluğundan beri devam eden bazı sıkıntılar bulunduğunu ve son yaşanan acı olayların bu durumu daha da ağırlaştırdığını söyledi.

Gözler Tedavi Sürecinde

Şimdilik Dilan Polat'ın ne zaman taburcu olacağına dair net bir bilgi paylaşılmış değil. Ailesi ve yakın çevresi bu dönemin sakin geçirilmesini isterken kamuoyundan da anlayış ve dua beklediklerini dile getiriyor. Yaşanan büyük kaybın ardından hem fiziksel hem psikolojik olarak toparlanabilmesi için tedavisinin doktorların gözetiminde devam ettiği belirtiliyor.