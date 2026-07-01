Anne Hathaway Üçüncü Kez Anne Oluyor!

Anne Hathaway 43 yaşında üçüncü çocuğuna hamile. Yoğun film temposuna rağmen hamileliğiyle gündemde olan ünlü oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekiyor.

Anne Hathaway Üçüncü Kez Anne Oluyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 19:13

Hollywood’un sevilen isimlerinden Anne Hathaway üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. 43 yaşındaki oyuncu son dönemde hem hamileliğiyle hem yoğun iş temposuyla gündemde. Bir yandan yeni filmlerinin tanıtımını yapıyor bir yandan da anne olma heyecanını yaşıyor. Özellikle karnının giderek belirginleşmesiyle birlikte hayranlarının ilgisi de daha da artmış durumda.

Hamileliğini Bir Süre Gizlemiş

Anne Hathaway aslında hamileliğini bir süre gizli tutmuş. İlk başlarda dikkat çekmemek için bol ve dikkat dağıtan kıyafetler tercih ettiği konuşuluyor. Ancak yaz tatilinde bikinili görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte durum netleşmiş ve kısa süre sonra da sosyal medya üzerinden üçüncü bebeğini beklediğini duyurmuştu. Bu haber hayranları arasında büyük sevinç yaratmıştı.

Şu sıralar sadece özel hayatı değil kariyeri de oldukça yoğun. Özellikle “Şeytan Prada Giyer 2” ve “Odyssey” filmlerinde yer alması nedeniyle sürekli set ve tanıtım programları arasında koşturuyor. Buna rağmen enerjisinden bir şey kaybetmemiş gibi görünüyor. New York’ta görüntülendiği günlerde de hem işlerini yetiştirmeye çalıştığı hem hamileliğini keyifle yaşadığı dikkat çekti.

Mutlu Ve Heyecanlı Halleri Dikkat Çekiyor

Son günlerde en çok konuşulan şeylerden biri de Hathaway’in sürekli karnını okşaması. Sokakta etkinliklerde ya da röportajlarda sık sık bu şekilde görüntülenmesi onun bu süreci ne kadar duygusal ve heyecanlı yaşadığını gösteriyor. Giydiği kıyafetler ve yüzündeki gülümseme de bu mutluluğu oldukça net yansıtıyor.

Kırmızı tulumu ve dikkat çekici tarzıyla New York’ta görüntülendiği anlar da sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Hem rahat hem şık haliyle hamilelik stiline dair birçok yorum yapıldı.

Üç Çocuklu Bir Hayata Doğru

Anne Hathaway’in eşi Adam Shulman ile 2012 yılından bu yana mutlu bir evliliği var. Çiftin zaten 10 ve 6 yaşlarında iki oğlu bulunuyor. Şimdi ise üçüncü çocuklarını bekliyorlar. Aileye yeni bir üyenin katılacak olması çift için ayrı bir heyecan kaynağı olmuş durumda.

Hathaway’in hem kariyerinde aktif olması hem annelik sürecini aynı anda yürütmesi hayranları tarafından da sıkça konuşuluyor. Görünen o ki ünlü oyuncu bu dönemi yoğun ve oldukça mutlu bir şekilde geçiriyor.

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