Demet Şener ve İbrahim Kutluay Yıllar Sonra Yan Yana!

Bir dönem hem evlilikleri hem özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Şener ile İbrahim Kutluay bu kez bambaşka bir nedenle yeniden yan yana geldi. Eski eşler oğulları Ömer Kutluay'ın milli takım formasıyla çıktığı basketbol maçını izlemek için aynı tribünde buluştu. Yıllar sonra birlikte görüntülenen ikilinin oldukça samimi ve rahat tavırlar sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.

Oğullarıyla Gurur Duydular

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğulları Ömer Kutluay basketbol kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Real Madrid altyapısında gelişimini sürdüren genç sporcu FIBA U17 Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda milli takım formasıyla da mücadele ediyor.

Maç boyunca tribünden oğullarını büyük bir heyecanla takip eden anne ve baba başarılı performansı görünce mutluluklarını gizleyemedi. Karşılaşma boyunca sık sık maça odaklanan ikili oğullarının elde ettiği başarıyla büyük gurur yaşadı.

Aile Fotoğrafı İlgi Gördü

Maçın ardından çekilen kareler ise sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu. Demet Şener ile İbrahim Kutluay objektiflere birlikte gülümseyerek poz verdi. İkilinin doğal ve samimi halleri yıllar sonra ilk kez bu kadar rahat görüntülenmeleri nedeniyle dikkat çekti.

Bir zamanlar magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ikilinin bugün çocukları için aynı ortamda bulunması birçok kişi tarafından olgun bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

İrem Kutluay Güzelliğiyle Dikkat Çekti

Aileyi bu özel günde yalnız bırakmayan bir diğer isim ise 20 yaşındaki İrem Kutluay oldu. Kardeşini desteklemek için tribünde yerini alan İrem uzun boyu ve sade güzelliğiyle kısa sürede sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

Paylaşılan fotoğrafların ardından birçok kullanıcı İrem Kutluay'ın ne kadar büyüdüğünü ve annesi Demet Şener'e olan benzerliğini dile getiren yorumlar yaptı. Bazıları ise hem annesinden hem babasından izler taşıdığını belirtti.

Demet Şener'den Duygusal Paylaşım

Maçın ardından Demet Şener de mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oğlunun sahadaki görüntülerine ve galibiyet sevincine yer veren Şener paylaşımına sadece "Gururlu anne" notunu ekledi.

Bu kısa ama anlamlı paylaşım, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Ömer Kutluay'ın yükselen basketbol kariyeri kadar ailesinin onu birlikte desteklemesi de günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Görünen o ki Demet Şener ve İbrahim Kutluay geçmişte yaşananları geride bırakıp çocuklarının mutluluğunu her şeyin önünde tutmaya devam ediyor.