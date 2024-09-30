Engin Akyürek'li diziye bomba bir isim daha katıldı!

Netflix’in yeni iddialı fizisi "Kuşatma" sete çıkmaya hazırlanıyor! Başroller belli oldu.

Engin Akyürek'li diziye bomba bir isim daha katıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2024 16:30

Güçlü kalemiyle tanınan Meriç Acemi'nin yazdığı, Tims&B imzalı Kuşatma dizisi, Netflix'in yeni dönem projeleri arasında yer alıyor. Denizcilik sektöründe hızla büyüyen Bulut ailesinin tutku ve dram dolu hikâyesini konu alan dizi, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Başrollerdeki isimler netleşirken, Bulut ailesinin üç oğlundan Osman karakterini Engin Akyürek, Arda karakterini ise Taro Emir Tekin canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ailenin büyük oğlu Mahir rolüne ise başarılı oyuncu İsmail Demirci hayat verecek. Mahir, ailenin başını sık sık belaya sokan, arkasında derin bir geçmiş yatan sorunlu bir karakter olarak öne çıkıyor.

Bulut ailesinin karizmatik analığı Songül karakterini usta oyuncu Dolunay Soysert canlandırırken, dizinin kadın başrollerinden Nihal rolünde Aslı Enver, Berna karakterinde ise Zeynep Oymak yer alacak. Yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Uluç Bayraktar oturuyor.

8 bölümlük olarak planlanan dizinin deneme çekimleri ve provaları devam ederken, setin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Kuşatma, aile bağları, tutku ve denizcilik dünyasını derin bir şekilde işleyerek izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

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