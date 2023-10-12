Emeklinin hevesi kursağında mı kalacak? 5 Bin TL'lik ikramiye Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor

Çalışmayan emeklilere verilmesi planlanan tek seferlik 5 bin liralık ikramiye kararı, siyasi çevrelerde geniş yankı buldu. Kararın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten CHP'li Ali Mahir Başarır, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını ifade etti.

Bakan Işıkhan'dan İkramiye Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Bakan Işıkhan, "Bütçe imkanları çerçevesinde en iyi çözümü bulmaya çalıştık. Bu kararı alırken emeklilerimizin haklarını gözetmeye çalıştık" şeklinde konuştu.

Bu konu, halk arasında ve siyasi platformlarda tartışılmaya devam ediyor. Tek seferlik ikramiye kararının, emekliler arasında eşitsizlik yaratıp yaratmadığına dair farklı görüşler öne sürülüyor. Önümüzdeki günlerde konunun Anayasa Mahkemesi'nde ele alınıp alınmayacağı da merak konusu.

Işıkhan: "Emekli İkramiyesi Düzenlemesi Tamamlandı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek tek seferlik ikramiyeyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık, emeklilerimize hayırlı olsun. Bütçede kısıtlamalara gitmek zorunda kaldık, bu sebeple çalışan emeklileri kapsam dışı bıraktık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu" ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığına vurgu yapan Bakan Işıkhan, "Çalışan emekliler zaten emekli olduktan sonra iş hayatına devam ediyorlar. Amacımız, sosyal devlet ilkesi gereği mağdur durumda olan emeklileri desteklemekti. Bence bu çok güzel bir sonuç oldu" şeklinde konuştu.

Bu açıklama, emeklilere verilecek tek seferlik ikramiye konusundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Önümüzdeki günlerde bu konudaki gelişmelerin yakından takip edileceği öngörülüyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, çalışmayan emeklilere verilecek tek seferlik ikramiye kararına tepki gösterdi. Başarır, bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'ne taşınacağını belirtti.

Başarır, "Çalışan emeklilere bu ikramiye verilmiyor. Onların ihtiyacı yokmuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Eğer bu haliyle meclisten geçerse, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Eşitlik ilkesine aykırı bu düzenleme kabul edilemez" dedi. Ayrıca, emeklilerin zor durumda bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu bir utanç meselesi. Emeklileri açlıkla baş başa bırakamayız" şeklinde konuştu.

Bu açıklamaların ardından, düzenlemenin geleceği ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurup başvurulmayacağı konusunda gözler mecliste. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz.