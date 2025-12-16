Emekli Zammında Flaş İddia: Ankara Kulislerinden Sızan Bilgi

Kasım ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle, milyonlarca emeklinin maaş zammını belirleyecek son veri olan Aralık ayı enflasyonuna odaklanıldı. Emeklilerde umutla beklenen seyyanen zam ve refah payı beklentileri, SGK uzmanı İsa Karakaş'ın Ankara kulislerinden paylaştığı dikkat çekici bilgiyle tersine döndü.

Gözler 5 Ocak'ta Açıklanacak Son Veride

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı zammı, 5 Ocak’ta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile kesinleşecek. Şu anki 5 aylık veriler, maaş artışları için güçlü bir zemin oluşturmuş durumda.

Kök Maaşlara Yansıyan Enflasyon Artışı

SGK uzmanı İsa Karakaş, herhangi bir ek iyileştirme yapılmaması durumunda, mevcut 5 aylık enflasyon oranına göre kök maaşlarda oluşacak tahmini tabloyu örneklerle paylaştı:

18.500 TL maaş alan bir emeklinin geliri en az 20.759 TL 'ye yükseliyor.

35.300 TL maaşı olan bir emekli ise 39.610 TL seviyesini garanti altına alıyor.

Karakaş, bu artışların herhangi bir refah payı veya ek zam olmadan sadece enflasyon farkıyla oluştuğuna dikkat çekti.

"Ekstra İyileştirme Sinyali Yok" Kulis Bilgisi

Karakaş’ın açıklamalarında emeklilerin en çok merak ettiği ek iyileştirme konusunda yaptığı değerlendirme, beklentileri düşürdü. SGK uzmanı, Ankara kulislerinden sızan bilgilere işaret ederek önemli bir mesaj paylaştı: