ELLE Style Awards 2026: Geccesinde Yıldızlar Geçidi!

ELLE Style Awards 2026 ödülleri sahiplerini buldu! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel ve Barış Arduç'un ödül aldığı gecenin tüm kazananları ve kırmızı halı detayları haberimizde.

Yayın Tarihi : 15-01-2026 10:18

Moda, sanat ve popüler kültür dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan ELLE Style Awards 2026, 14 Ocak Çarşamba akşamı muhteşem bir törenle gerçekleşti. #SahneSenin temasıyla düzenlenen gecede, stil dozajı yüksek davetliler ve ödül alan isimler yıla damgasını vurdu.

Kırmızı Halıda Şıklık Yarışı

Geceye sanat ve cemiyet hayatından; Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Barış Arduç, Bergüzar Korel, Halit Ergenç ve Arzu Sabancı gibi pek çok ikonik isim katıldı. Jürinin Kasım 2024 - Kasım 2025 dönemini titizlikle değerlendirdiği törende, toplam 24 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

ELLE Style Awards 2026 Kazananları

Gecenin en çok konuşulan ödülleri ve sahipleri şu şekilde:

Kategori Kazanan
Yılın Stil İkonu Semiramis Pekkan
ELLE Kızı Serenay Sarıkaya
Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu Hande Erçel
Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu Barış Arduç
Yılın İlham Veren İsmi Alperen Şengün
Yılın Televizyon Performansı (Erkek) Halit Ergenç
Yılın Televizyon Performansı (Kadın) Sinem Ünsal
Yılın Sürdürülebilir Başarı Ödülü Kenan Doğulu
Yılın Stil Sahibi Müzisyeni Zeynep Bastık
Yılın Stil Sahibi Sanat İnsanı Ferzan Özpetek
Yılın Dijital Performansı Giray Altınok

Geceden Öne Çıkan Detaylar

  • Zirvedeki İsimler: Hande Erçel ve Barış Arduç, şıklıklarıyla "Stil Sahibi Oyuncu" ödüllerini kucaklarken, gecenin en özel ödüllerinden biri olan "Yılın Stil İkonu" ödülü efsane isim Semiramis Pekkan'a gitti.

  • Moda Vizyonu: Yılın Moda Tasarımcısı Amor Gariboviç seçilirken, Dilan Çiçek Deniz  "Yılın Marka Elçisi" ödülünü aldı.

  • Dijitalin Gücü: "Prens" dizisiyle büyük başarı yakalayan Giray Altınok, dijital performansı ile stil ödüllerinde de farkını ortaya koydu.

