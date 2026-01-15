ELLE Style Awards 2026: Geccesinde Yıldızlar Geçidi!

Moda, sanat ve popüler kültür dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan ELLE Style Awards 2026, 14 Ocak Çarşamba akşamı muhteşem bir törenle gerçekleşti. #SahneSenin temasıyla düzenlenen gecede, stil dozajı yüksek davetliler ve ödül alan isimler yıla damgasını vurdu.
Kırmızı Halıda Şıklık Yarışı
Geceye sanat ve cemiyet hayatından; Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Barış Arduç, Bergüzar Korel, Halit Ergenç ve Arzu Sabancı gibi pek çok ikonik isim katıldı. Jürinin Kasım 2024 - Kasım 2025 dönemini titizlikle değerlendirdiği törende, toplam 24 kategoride ödüller sahiplerini buldu.
ELLE Style Awards 2026 Kazananları
Gecenin en çok konuşulan ödülleri ve sahipleri şu şekilde:
|Kategori
|Kazanan
|Yılın Stil İkonu
|Semiramis Pekkan
|ELLE Kızı
|Serenay Sarıkaya
|Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu
|Hande Erçel
|Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu
|Barış Arduç
|Yılın İlham Veren İsmi
|Alperen Şengün
|Yılın Televizyon Performansı (Erkek)
|Halit Ergenç
|Yılın Televizyon Performansı (Kadın)
|Sinem Ünsal
|Yılın Sürdürülebilir Başarı Ödülü
|Kenan Doğulu
|Yılın Stil Sahibi Müzisyeni
|Zeynep Bastık
|Yılın Stil Sahibi Sanat İnsanı
|Ferzan Özpetek
|Yılın Dijital Performansı
|Giray Altınok
Geceden Öne Çıkan Detaylar
-
Zirvedeki İsimler: Hande Erçel ve Barış Arduç, şıklıklarıyla "Stil Sahibi Oyuncu" ödüllerini kucaklarken, gecenin en özel ödüllerinden biri olan "Yılın Stil İkonu" ödülü efsane isim Semiramis Pekkan'a gitti.
-
Moda Vizyonu: Yılın Moda Tasarımcısı Amor Gariboviç seçilirken, Dilan Çiçek Deniz "Yılın Marka Elçisi" ödülünü aldı.
-
Dijitalin Gücü: "Prens" dizisiyle büyük başarı yakalayan Giray Altınok, dijital performansı ile stil ödüllerinde de farkını ortaya koydu.