ELLE Style Awards 2026: Geccesinde Yıldızlar Geçidi!

Moda, sanat ve popüler kültür dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan ELLE Style Awards 2026, 14 Ocak Çarşamba akşamı muhteşem bir törenle gerçekleşti. #SahneSenin temasıyla düzenlenen gecede, stil dozajı yüksek davetliler ve ödül alan isimler yıla damgasını vurdu.

Kırmızı Halıda Şıklık Yarışı

Geceye sanat ve cemiyet hayatından; Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Barış Arduç, Bergüzar Korel, Halit Ergenç ve Arzu Sabancı gibi pek çok ikonik isim katıldı. Jürinin Kasım 2024 - Kasım 2025 dönemini titizlikle değerlendirdiği törende, toplam 24 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

ELLE Style Awards 2026 Kazananları

Gecenin en çok konuşulan ödülleri ve sahipleri şu şekilde:

Kategori Kazanan Yılın Stil İkonu Semiramis Pekkan ELLE Kızı Serenay Sarıkaya Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu Hande Erçel Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu Barış Arduç Yılın İlham Veren İsmi Alperen Şengün Yılın Televizyon Performansı (Erkek) Halit Ergenç Yılın Televizyon Performansı (Kadın) Sinem Ünsal Yılın Sürdürülebilir Başarı Ödülü Kenan Doğulu Yılın Stil Sahibi Müzisyeni Zeynep Bastık Yılın Stil Sahibi Sanat İnsanı Ferzan Özpetek Yılın Dijital Performansı Giray Altınok

Geceden Öne Çıkan Detaylar