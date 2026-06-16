Biran Damla Yılmaz Tutuklama ve Dolandırıcılık İddialarına Cevap Verdi!

Son günlerde oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında ortaya atılan bazı iddialar magazin gündemini karıştırdı. Özellikle eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’ın yaptığı açıklamalar sonrası “Almanya’da hakkında tutuklama kararı var” söylentisi hızla yayılınca konu kısa sürede büyüdü. Ancak Yılmaz cephesinden bu iddialara oldukça net bir yanıt geldi.

İddialar Nasıl Ortaya Çıktı?

Olayın çıkış noktası eski sevgili Abdurrahman Aydın’ın yaptığı açıklamalar oldu. Aydın oyuncunun Almanya’da bazı sağlık harcamalarına dair borcu olduğunu ve bu yüzden hakkında işlem yapıldığını öne sürdü. Hatta iddialar bir adım daha ileri giderek “tutuklama kararı” gibi ciddi söylemlere dönüştü.

Bu tür ağır iddialar sosyal medyada hızla yayılınca doğal olarak konu gündemin üst sıralarına çıktı. İnsanlar da “gerçek mi değil mi?” diye sorgulamaya başladı.

Avukatından Net Yalanlama Geldi

Kısa süre sonra Biran Damla Yılmaz’ın avukatı devreye girerek resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada oyuncu hakkında ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Özellikle Almanya’da herhangi bir tutuklama ya da yakalama kararının bulunmadığı açıkça belirtildi. Yani sosyal medyada dolaşan bu iddiaların gerçek dışı olduğu net bir şekilde ifade edildi.

Karşı Taraf Hakkında Hukuki Süreç Başlatıldı

Açıklamanın en dikkat çeken kısmı ise karşı tarafla ilgili başlatılan hukuki süreç oldu. İddiaya göre Abdurrahman Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındı ve ayrıca adli soruşturma başlatıldı.

Tehdit ısrarlı takip ve benzeri suçlamalar kapsamında sürecin ilerlediği belirtiliyor. Yani olay sadece bir magazin tartışması olmaktan çıkıp hukuki bir boyuta taşınmış durumda.

“Belgeler Sahte İddialar Gerçek Dışı”

Avukat açıklamasında ayrıca ortaya atılan bazı belgelerin de sahte olduğu iddia edildi. Bu belgeler üzerinden para talep edildiği ve bu durumun da yasal mercilere taşındığı ifade edildi.

Yani sadece iddia değil iddiayı desteklediği söylenen evrakların da tartışmalı olduğu belirtilmiş oldu.

Yasal Süreç Devam Edecek

Son bölümde ise oldukça net bir mesaj verildi: Bu tür asılsız haberler ve iddialarla ilgili tüm yasal hakların kullanılacağı açıklandı. Yani süreç burada bitmiş değil aksine hukuki olarak devam edecek gibi görünüyor.

Şimdilik ortaya çıkan tablo şu: Bir yanda sosyal medyada büyüyen iddialar diğer yanda ise bunların tamamını yalanlayan resmi açıklamalar var. Konunun ilerleyen günlerde nasıl netleşeceği ise merak konusu.