Elçin Sangu Hakkında Suç Duyurusu: Davalık Olduğu Şirketle Gerilim Tırmanıyor

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, daha önce davalık olduğu mimarlık şirketiyle yeniden gündeme geldi. Abdullah Celal Erol’un sahibi olduğu mimarlık firması ile aralarındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Taraflar arasındaki gerilim her geçen gün daha da büyüyor.

400 Bin Liralık İş, 170 Bin Liralık Ödeme Krizi

2023 yılında Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken aracılığıyla bir mimarlık şirketiyle anlaşmıştı. Şirket, toplamda 400 bin liralık bir iş yaptı. Ancak işin tamamlanmasının ardından 170 bin liralık ödemenin yapılmadığı iddia edildi. Abdullah Celal Erol, yapılan işin sürekli eklemeler nedeniyle yazılı sözleşmeye dökülemediğini belirtti. Ayrıca, ödemelerin gecikmesi üzerine icra takibi başlattığını ve İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtığını açıkladı.

Yunus Özdiken’den Sert Yanıt

Öte yandan Yunus Özdiken, iddialara sert bir yanıt verdi. Evlerine yapılan işlerin yarardan çok zarar verdiğini savundu. Ayrıca, "Bizi basına duyururuz diye tehdit ettiler" diyerek karşı tarafı suçladı. Özdiken, koruma kararı aldıklarını ve kimsenin paralarını bırakmayacaklarını vurguladı. Manipülasyon yapıldığını belirterek kimsenin bu iddialara inanmaması gerektiğini ifade etti.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Taraflar arasındaki gerilim, hukuki süreçle birlikte devam ediyor. Mahkemeden çıkacak karar, hem Elçin Sangu hem de mimarlık şirketi için kritik bir dönemeç olacak. Gözler şimdi yargının vereceği kararda.