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Ekonomist Selçuk Geçer'den Dolar Uyarısı: "42 TL'ye Tırmanabilir

Ekonomi gündeminde dolar kuru hareketleri ve Merkez Bankası'nın faiz kararları yakından takip ediliyor. Bu konuda öne çıkan isimlerden biri olan Selçuk Geçer, doların 42 TL seviyesine yükseleceği öngörüsünde bulundu.

Ekonomist Selçuk Geçer'den Dolar Uyarısı:
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-09-2023 23:12

Türkiye'nin tanınmış ekonomistlerinden Selçuk Geçer, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından doların seyri konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Geçer, doların kısa süre içinde 42 TL seviyesini görebileceğini belirtti.

Faiz Kararı Sonrası Piyasalar Nasıl Tepki Verdi?

Merkez Bankası'nın beklentilere paralel olarak politika faizini 500 baz puan artırarak %30'a çıkardığı bilgisi finans piyasalarında dalgalanmalara sebep oldu. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer ise bu kararın ardından doların 27 TL'yi aşacağını, sonrasında hızla 30-35 TL bandını geçebileceğini ifade etti.

Ekonomist Geçer'den Ekonomik Gelişmelere Dair Açıklamalar

Ekonomist Geçer, doların 45 TL seviyelerine kadar tırmanabileceği öngörüsünde bulunarak, bu durumun ekonomik dengeleri olumsuz etkileyebileceği uyarısını yaptı. YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki sürekli artan enflasyonun ve zamların alarm verici boyutlara ulaştığına vurgu yaptı.

Enerji maliyetlerindeki artışın, benzin fiyatlarına direkt etki edebileceğine dikkat çeken Geçer, "1 litre benzinin yakın zamanda 50 TL olabileceğini, 40 TL seviyelerinde benzin veya mazot bulmanın hayal olmadığını" belirtti.

Geleceğe Dair Öngörüler ve Ekonomik Dengeler

Selçuk Geçer, 2024 yılında doların 36 TL seviyelerini görebileceğini, aksi takdirde 50 TL'ye kadar yükselebileceği tahmininde bulundu. Geçer, 500 baz puanlık faiz artışlarının artık etkili olmadığına değinerek, bu tür artışların yüksek faiz artışı olarak kabul edilebileceğini ifade etti.

Ekonomi çevreleri, 2000 baz puanlık bir faiz artışının olası etkilerini de tartışmaya başladı. Bu tür bir faiz artışı, döviz üzerinde baskı oluşturarak yabancı yatırımcıların Türkiye'den uzaklaşmasına neden olabilir. Bu bağlamda, ekonomik istikrarın nasıl sağlanacağı ve doların seyrinin ne yönde olacağı konuları da gündemdeki yerini koruyor.

Bu değerlendirmeler ışığında, Türkiye'nin ekonomik dengelerinin nasıl seyredeceği konusunda belirsizlikler devam ediyor. Ancak uzmanların analizleri, alınması gereken önlemler ve ekonominin geleceği hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

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