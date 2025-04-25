Ekin Koç: Barış Manço Filmi Rafa Kalktı

Ekin Koç, Barış Manço’nun hayatını beyazperdeye aktarmak için hazırlanan projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koç, merhum sanatçıyı canlandıracağı projeyle ilgili yaşanan gelişmeleri basın mensuplarına anlattı.

"Proje Çok Maliyetliydi"

Ekin Koç, Barış Manço'nun hayatını anlatan filmin rafa kalktığını açıkladı. Filmin çok maliyetli bir proje olduğunu belirten Koç, özellikle mekân seçimlerinin zorluk oluşturduğunu ifade etti: "Hiç şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Mekân anlamında Belçika ve Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınacak risk değildi." Ekin Koç, projeye duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, "Ben yine de kötü düşünmüyorum, rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda yeniden bir araya gelebiliriz. Neden olmasın?" dedi.

Barış Manço’nun Ailesiyle İlişkisi

Ekin Koç, Barış Manço'nun ailesiyle ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Manço ailesiyle hiçbir sorunum olmadı. Onlarla çok vakit geçirdim, kahvaltılarımız oldu. Ailedeki her birey bize yardımcı oldu" şeklinde konuştu. Manço ailesinin kendisine büyük destek verdiğini vurgulayan Koç, aileyle olan yakın bağlarını gözler önüne serdi.

"Hayat Devam Etmek Zorunda"

Ekin Koç, aynı zamanda "Öldürdüğün Şeyler" adlı filmin galasında, 23 Nisan’da Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili duygularını paylaştı. "Çok karmaşık hisler içindeyim, iptal etmek istemedik, hayat devam etmek zorunda" diyen Koç, depremin ardından galaya katılamayan pek çok arkadaşının olduğunu belirtti. Ancak Koç, can kaybı olmamasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.