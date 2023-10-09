Ege'de değil! Türkiye'nin en iyi zeytini o ilimizde yetişiyor

Türkiye'nin zeytin kalitesiyle öne çıkan şehirlerinden Karaman'da zeytin hasadı başlamış bulunuyor. Göksu havzasında yer alan 11 köy, mikroklima özelliği sayesinde yılda 15 bin tonluk zeytin üretimi gerçekleştiriyor. Bu üretim, her geçen yıl artış gösteriyor.

Karaman Valisi Sarıibrahim Hasada Katıldı

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, hasadın başlamasıyla birlikte Bostanözü köyünde düzenlenen hasat etkinliğine katıldı. Beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile birlikte hasada katılan Vali, tırmıkla zeytin hasadına katılarak boylama eleğine zeytin boşalttı.

Vali Sarıibrahim, Göksu havzasının, Anadolu toprakları arasında en bereketli bölgelerden biri olduğuna dikkat çekti. “Devletimiz her türlü desteğiyle çiftçimizin yanında" diyen Vali, Anadolu topraklarının bereketine olan inancını ve bu bereketin devletin imkanlarıyla daha da artırılacağına olan güvenini dile getirdi.

Bu yılki hasat sezonunun, Karamanlı çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisiyle, zeytinin Türkiye ekonomisine olan katkısının altını çizen yetkililer, bölgede zeytin üretiminin artırılması için gerekli çalışmaların devam edeceğini belirttiler.

Göksu Havzası, Türkiye'nin En Kaliteli Zeytinini Üretiyor

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Göksu havzasının, Türkiye'nin en kaliteli zeytininin üretildiği bölge olduğunu ifade etti. Bayram, bu bölgede zeytin üretiminin son yıllarda ciddi bir artış gösterdiğini ve bu başarının ardında hem zeytinin kalitesi, hem de devlet destekleri olduğunu vurguladı.

2012 yılında bu bölge için zeytin üretimi destek alamazken, son 10 yıl içerisinde zeytin bahçeleri 3 bin dekardan 50 bin dekara kadar genişledi. Bayram, "Zeytinyağımızın düşük asit oranıyla Türkiye’nin en iyi zeytini olduğunu iddia ediyoruz" dedi. Tüccarların bölgede üretilen zeytinin kalitesini ve yağ oranını takdir ettiğini belirten Bayram, bu övgülerin bölgeyi gururlandırdığını söyledi.

"Şu an Türkiye’de zeytin üretiminde 20. sıradayız ancak ilk 10'a hızla ilerlediğimizi düşünüyorum" diyen Bayram, Göksu havzasının mikroklima özelliği sayesinde zeytin ağacı ekiminin her yıl arttığına dikkat çekti. Bayram, "Devletimize verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. İl Özel İdaremiz, zeytinciliği teşvik etmek için yüzde 75 hibeli fidanlar dağıtarak, üreticilere büyük katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.

Bölgenin zeytin üretimi potansiyeli, devlet destekleri ve kaliteyle birleşince, Göksu havzasının Türkiye'nin zeytin üretimindeki önemini daha da artırması bekleniyor.