Ege Bölgesi’nde Korkutan Sarsıntı: Kütahya’da 4,9 Büyüklüğünde Deprem!

Ege Bölgesi, akşam saatlerinde meydana gelen deprem haberiyle sarsıldı. Kütahya’nın Simav ilçesinde gerçekleşen sarsıntı, bölge halkında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Yer kabuğunun oldukça sığ bir noktasında gerçekleşen bu doğa olayı, geniş bir çevrede hissedilerek vatandaşları sokağa döktü. Yetkililer, sarsıntının ardından hızlı bir şekilde saha tarama faaliyetlerine başlarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmaması derin bir nefes aldırdı.

Farklı Kurumlardan Büyüklük Açıklamaları

Sarsıntı, saat 17.31 itibarıyla kaydedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4,9 olarak ölçerken; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise verilerini 4,8 olarak paylaştı. Yaklaşık 5,4 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, sığ odaklı olması nedeniyle yüzeyde oldukça şiddetli bir şekilde hissedildi. Özellikle Simav merkezinde ve köylerinde sarsıntının etkisiyle vatandaşlar güvenlik amacıyla açık alanlara yöneldi.

Sarsıntı Beş İlde Birden Hissedildi

Depremin merkezi Kütahya olsa da sarsıntının dalgaları komşu illere kadar ulaştı. Kütahya’nın yanı sıra Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinde de hissedilen deprem, geniş bir coğrafyada endişe yarattı. İlgili illerin valilikleri ve yerel yönetimleri, sarsıntı sonrası kendi bölgelerinde incelemeler başlattı. AFAD ekipleri, depremin hissedildiği tüm illerde koordineli bir şekilde çalışarak olası bir hasar ihbarına karşı teyakkuza geçti.

Vali Işın ve Yerel Yönetimden İlk Mesajlar

Kütahya Valisi Musa Işın, depremin hemen ardından yaptığı resmi açıklamada halkı teskin etti. Vali Işın, saha araştırmalarının titizlikle devam ettiğini ancak şu ana kadar kendilerine ulaşan müessif bir hadise bulunmadığını bildirdi. Simav Belediye Başkanı Kübra Telek Aktulun da sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayarak tüm hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede panik havası dağılırken, uzmanlar artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.