‘Efes’in Sırrı’ Filminin Basın Buluşması Gerçekleşti

Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği, yeni yılın en eğlenceli aile filmlerinden biri olmaya hazırlanan ‘Efes’in Sırrı’ için basın buluşması gerçekleşti.

16 Ocak’ta vizyona girecek film için Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi, Zeynep Çiçekoğlu Süner, Nazlı Yağcı, Ebrar Demirbilek, Ayaz Gülşen ve Kaan Alp Dayı kameraların karşısına geçip basının sorularını yanıtladı.

Ecem Erkek: Benim ilk çocuk filmim. Çok heyecanlıydım çünkü senaryoyu gerçekten çok sevdim. Biz birazcık yardımcı olduk aslında onlara; yani başrol onların ve çok çalıştılar. Gerçekten hepsi çok güzel çocuklar, meslektaşlarımız… Daha doğrusu ‘çocuklar’ demek istemiyorum onlara, meslektaşlarımız hepsi. Keyifli bir süreçti. Ortaya harika bir film çıktığına eminim.

Onur Buldu: Bu çocukların başrolde olduğu bir film, biz aileleri olarak onlara küçük destekler verdik ama hepsi çok iyiydi. Onlarla çalışmak çok güzeldi çünkü bize de unuttuğumuz heyecanları hatırlattılar. Çok güzel bir film oldu. Ben aile babasıyım, bayadır olmamıştım iyi geldi. Biraz evcimen bir baba. Bütün herkesin şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bu bir aile filmi. Gönül rahatlığıyla herkes çoluğunu çocuğunu alıp izleyebilir.

Erdem Yener: Ben hep bir gençlik filminde oynamak isterdim. Bu film de bunun çok iyi örneklerinden biri oldu. Sadece yaşı gençlere değil, ailelere de hitap eden bir film. Hem bilgilendirici hem de tarihi değerlerimizi anlatan bir iş oldu. Bir yandan da Efes Antik Kenti’nde, adeta şov gibi bir film çektik. Çok güzel bir deneyimdi. Herkesin severek izleyeceğini düşünüyorum.

Sarp Apak: Çok güzel bir projenin içindeyiz artık abi-abla pozisyonunda olduk bu da ilginç bir deneyim bizim için. Kendi adıma oğlumu da götüreceğim; oynadığım ilk film olacak bu heyecanlıyım. Dediğiniz gibi ben de yüksek bir gişe potansiyeli bekliyorum. Küçük kardeşlerimizi de davet ediyorum aileleri ile beraber sinema salonlarını dolduralım. Karakterimden çok bahsetmeyeceğim ipucu vermemek için ama eğlenceli bir roldü. Veysel rolü, Efes’in bekçisi kendisi. ‘Efes’in Sırrı’ var ama onu söyleyebilirim.



Mert Ege Ak: Efes’in Sırrı filmi çok güzel bir film. Bütün sahneleri teker teker ezberleyip güzel bir şekilde canlandırmak zor bir deneyimdi ama çekerken biz hepimiz çok eğlendik.



Lina Çetinkaya: Bu benim ilk deneyimim aslında. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel geçti, çok iyiydi.

Leya Kırşan: Çekimlerimiz çok güzeldi, çok keyifli geçti. İzmir’in ve Efes Antik Kent’in büyüsüyle birlikte çok güzel bir film ortaya çıktı; çok güzel bir proje gerçekleştirdik. Karakterim stajyer bir arkeoloji öğrencisi. Hocalarından feyz alan, onların yolundan ilerleyen ve bu süreçte çok meraklı olan bir karakter.

Gamze Karta: Efes’in tarihi beni çok etkiledi. Orada çekim yapmış olmak ve bu set ekibiyle çalışmak benim için çok kıymetliydi; hepimiz aile gibiydik. Bana çok güzel arkadaşlıklar kattı. Ömür boyu ayrılmayacağım çok tatlı arkadaşlarım oldu. Herkesi sinemalara bekliyorum, 16 Ocak’ta çok güzel bir film izleyeceksiniz.

Emir Berke Zincidi: Çok kaliteli bir proje ve senaryo. Oyuncuların kalitesini konuşmaya bile gerek olmadığını düşünüyorum. Gayet eğlenceli bir iş oldu. Yeni arkadaşlıklar edindim, çok mutluyum. Herkes çok profesyoneldi; çok eğlenceli ve çok güzel bir setti. Efes’in de ayrı ayrı sırları olduğunu öğrenmiş olduk. Teşekkür ederim.



Zeynep Çiçekoğlu Süner: Filmin hikayesini eşim Kamuran Süner yazdı, senaryosu bana ait. İnanılmaz derecede sevdiğim bir hikaye. En sevdiğim yanı da, severek ve çocukları hayal ederek yazmış olmam. Umarım bu şekilde, en sevdiğim mekânlarda, en sevdiğim oyuncularla işler yapmaya devam ederim. Uğur olsun.

Nazlı Yağcı: Benim için çekimler çok eğlenceli geçti. Ekipteki herkes o kadar tatlı ki… Çalışırken çok eğlendik. Sıcaklar da bunaltıcı olmadığı için keyifli bir set geçirdik.

Ebrar Demirbilek: Ben çok güzel vakit geçirdiğimizi düşünüyorum ve çok da güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. Her saniyeyi çekerken çok eğlenceliydi.

Ayaz Gülşen: Böyle güzel abiler, ablalarla oynamak benim için çok büyük bir mutluluktu. Güzel arkadaşlar edinmek çok güzel bir duyguydu. Ben de filmi çok heyecanla bekliyorum. Çektiğimiz yer çok güzeldi ve çekerken de çok eğlendik.

Kaan Alp Dayı: Tarihi bir yerde güzel bir çekim yapmak bence çok iyi bir deneyimdi. Umarım izleyenler de çok eğlenirler.

Filmin Konusu: Efes’teki bir kazı sırasında ortaya çıkan gizemli harita ve sihirli bir mağara, yetişkin arkeologları Tuna ve okul arkadaşı Damla ile aynı yaşa indirir. Tuna’nın, kendisine zorbalık yapan Anıl’dan kurtulmak için bu ‘yeni arkadaşlara’ ihtiyaç duyması ve ajanların haritanın peşine düşmesi ise ekibi hızla birbirine yaklaştırır. Tuna, Damla ve artık çocuk haline dönen arkeologlar, bir yandan büyümenin sırrını çözmeye ve ajanlardan kaçmaya diğer yandan Efes’in kadim gizemini açığa çıkarmaya çalışırken sıcak, sürükleyici ve bol kahkahalı bir dostluk yolculuğuna adım atar.

‘Efes’in Sırrı’ 16 Ocak’ta sinemalarda.