Edis’ten ‘terapi gibi’ iki konser

Sonbaharı açık hava turnesiyle karşılayan Edis, rotasını Akdeniz’e çevirdi. 22 Eylül akşamı Denizli Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan ünlü yıldız, 23 Eylül akşamında da Antalya Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu.

Hit şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlerin beğenisini toplayan ünlü şarkıcı yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Aralarında ‘Martılar’, ‘Benim Ol’, ‘Arıyorum’, ‘Yalan’, ‘Çok Çok’ gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Edis, tüm parçaları kendisiyle birlikte seslendiren hayranlarına teşekkür etti.

Edis, konserleri sırasında zaman zaman hayranlarıyla sohbet etti. Her konserinde hayranları tarafından onlarca yaratıcı pankartla karşılaşan Edis, Denizli konserindeki bir terapistin yazdığı “Edis konserine gitmek varken kim terapiye gider” şeklindeki pankart karşısında güldü. Ünlü yıldız, “Peki beni terapiye kim götürecek. Çok yoğun duygular yaşıyorum, belki siz anlamıyorsunuz ama her duygumu çok yoğun yaşıyorum. Neyse önemli olan burada sizinle olmak, işimi gücümü sağlıkla yapmak, çok şükür, başka hiçbir şey istemem” dedi. Konserler sonunda ünlü yıldızın hayranları bir saati aşkın Edis’in çıkmasını bekledi ve sonunda onunla buluştu.

Her iki konserde de sahnede enerjisi bir an bile düşmeyen Edis’in şovuna dansçıları da eşlik etti. Performansıyla olduğu kadar sahnede giydiği kıyafetleriyle de adından söz ettiren şarkıcı, sahneye ‘Benim Ol’ ile çıktı. Coşkunun bir an olsun eksilmediği gecede Edis'i on binlerce kişi izledi. Konser için özel olarak hazırlanan ışık şovları da büyük beğeni topladı.

29 Eylül’de Bursa’da, 30 Eylül’de Konya’da sahne alacak olan Edis, Ekim ayında da İzmir ve İstanbul konserleriyle hayranlarıyla büyük buluşma yaşayacak.