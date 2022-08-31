Edis'in bayram coşkusu!

Türkiye’nin dört bir yanındaki konserlerine devam eden Edis, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılına özel olarak düzenlenen konserde Ankara Gölbaşı’nda sahneye çıktı. Efsane bir halk konseri veren ünlü yıldız, Ankara’da 30 Ağustos coşkusunu yaşattı.

Edis’in enerjisiyle kendine hayranlık uyandıran, Zafer Bayramı’nın anlamını taşıyan unutulmaz konserini 7’den 77’ye on binlerce Ankaralı izledi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahne enerjisi bir an bile düşmeyen ünlü yıldızın şovuna dijital sahne dekoru ve dansçıları eşlik etti.

Sahnede kendisini izleyen binlerce hayranının bayramını kutlayan Edis, en sevilen şarkılarını Ankaralılarla birlikte söyledi.

Ünlü yıldız konser sırasında hayranlarıyla sohbet etti. Edis, “Sizinle bugün birlikte olmak çok kıymetli. Gördüğünüz gibi müziğin birleştirici gücü o kadar önemli ki birbirimizin ne düşündüğüne ne ifade ettiğine, nerede durduğuna bakmadan ne kadar büyük bir sevgi paylaşıyoruz. Bu zaferler boşuna kazanılmadı. Herkesin birbirini kucaklaması, hayatımız boyunca böyle kalmamız dileğiyle. Sizi çok seviyorum” sözleriyle büyük alkış aldı.