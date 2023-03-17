Edis, ‘Bana mı?’ ile zirvede

Yayınlanan her şarkısı liste başı olan ve milyonlarca kez dinlenen hit’lere imza atan Edis’in merakla beklenen yeni single’ı ‘BANA MI?’ tüm müzik platformlarındaki yerini aldı. Son şarkılarıyla milyonların zihninde iz bırakan Edis, bu kez duygusal bir single ile dinleyicileriyle buluştu.

Yılın ilk Edis şarkısı olan 'BANA MI?', ünlü yıldızın pop dünyasına kazandırmaya çalıştığı yeni bakış açısının önemli parçalarından biri. Diğer müzik türleriyle harmanlanarak gelişimini sürdüren Türkçe Pop Müziği’nin önemli örnekleri arasında yer alması beklenen parça, pop anlayışına yeni bir yorum getiriyor. Güçlü müzik altyapısı, duygusal sözleriyle dikkati çeken ‘BANA MI?’ şarkısında söz ve müzikte Emrah Karakuyu; düzenlemede ise Devrim Karaoğlu ve Can Volkan'ın imzaları bulunuyor.

“Kalplerimize dokunacak”

Edis’in yeni single’ı sözleriyle bir aşkı anlatıyor gibi görünse de dinleyenlere sadece bir aşkı değil aslında birçok duygunun ifadesini hissettiriyor. Güçlü, zamansız ve ‘kalplere dokunan’ bir şarkı olarak yorumlanan ‘BANA MI?’, dinleyicilerde anlam bulacak.

‘BANA MI?’ EDS Company & DMC & Warner Music Group yapımcılığında tüm müzik platformlarında yayında.