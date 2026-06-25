Eda Sakız’a mı Gönderme? Burak Bulut’un Mesajı Ortalığı Karıştırdı

Burak Bulut ile sosyal medya fenomeni Eda Sakız 12 Ağustos 2025’te oldukça gösterişli bir törenle evlenmişti. Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılan bu düğün o dönem magazin dünyasında epey konuşulmuştu. Çiftin ilişkisi hızlı başlamış kısa sürede evlilik kararı almaları da dikkat çekmişti.

Ancak dışarıdan bakınca oldukça gösterişli ve mutlu görünen bu birliktelik çok uzun sürmedi. Evlilikten kısa bir süre sonra çiftin yollarını ayırma kararı aldığı ortaya çıktı.

Tek Celsede Gelen Ayrılık

İkilinin boşanması da en az evlilikleri kadar konuşuldu. Açıklamalara göre çift tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Yani süreçte büyük bir kriz ya da uzun süren bir dava süreci yaşanmadı.

Boşanmanın ardından Burak Bulut bir etkinlikte konuya dair kısa bir açıklama yaptı. “Evet boşandık. Bizde ihanet olmaz, sadece anlaşmazlık yaşadık” sözleriyle süreci özetledi. Bu açıklama da sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal Medya Paylaşımları Dikkat Çekti

Ayrılığın ardından hem Burak Bulut hem de Eda Sakız bir süre sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kaldı. Özellikle Burak Bulut’un yaptığı bazı paylaşımlar, takipçileri tarafından “eski eşine gönderme” olarak yorumlandı.

Her paylaşım ayrı ayrı analiz edilirken özellikle son yaptığı paylaşım en çok konuşulanlardan biri oldu. Çünkü sözleri oldukça duygusal ve biraz da sitemli bir ton taşıyordu.

“Manidar Gönderme” Yorumu

Burak Bulut’un paylaştığı “Benim gibi yanmadın… Yansaydın bana mutluluk dilemezdin” sözleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bu ifadeler doğrudan isim verilmemiş olsa da birçok kişi tarafından eski eşi Eda Sakız’a yönelik bir mesaj olarak algılandı.

Takipçiler ikiye bölündü. Bir kesim bunun sadece duygusal bir paylaşım olduğunu düşünürken bir kesim ise açıkça bir sitem ve gönderme olduğunu savundu. Bu da konunun daha da büyümesine neden oldu.

Magazin Gündeminde Etkisi Devam Ediyor

Her ne kadar çift artık resmi olarak yollarını ayırmış olsa da yaşananlar magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medya paylaşımları ayrılık sonrası hikâyenin en çok tartışılan kısmı haline gelmiş durumda.

Burak Bulut ve Eda Sakız cephesinde yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Şimdilik ise gözler, ikilinin sosyal medyadaki olası yeni hamlelerinde.