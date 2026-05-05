Eda Sakız ve Burak Bulut Yolun Sonuna mı Geldi? Sosyal Medyada Soyadı Hamlesi

Sosyal medya dünyasının en popüler çiftlerinden Eda Sakız ve Burak Bulut hakkında çıkan ayrılık iddiaları, magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl takıların havada uçuştuğu, görkemli bir düğünle dünyaevine giren çiftten gelen son haberler, evlilikte kara bulutların dolaştığını gösteriyor.

Sosyal Medyada Temizlik: Soyadı Gitti, Fotoğraflar Silindi

Ayrılık iddialarını güçlendiren en büyük kanıt, Eda Sakız’ın sosyal medya hesabındaki radikal değişiklikler oldu. Ünlü fenomenin, profilindeki "Bulut" soyadını kaldırması ve eşi Burak Bulut ile olan tüm fotoğraflarını silmesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Çiftin uzun süredir birlikte görüntü vermemesi ve paylaşım yapmaması da boşanma sürecine girildiği iddialarını destekledi.

Ece Erken’den Aile İtirafı: "Tartışmalar Etkili Oldu"

Konuyla ilgili bir iddia da ünlü sunucu Ece Erken’den geldi. "Gel Konuşalım" programında konuyu değerlendiren Erken, ayrılık sürecinin sadece çift arasında kalmadığını belirtti. Erken’in iddiasına göre, bu süreçte aileler arasında yaşanan ciddi tartışmalar da iplerin kopma noktasına gelmesinde büyük rol oynadı.

Sessizliklerini Koruyorlar

Bir süredir iletişim sorunları yaşadıkları ve ilişkilerini gözden geçirdikleri konuşulan Eda Sakız ve Burak Bulut cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Takipçileri, "Yılın düğünü" olarak adlandırılan törenle evlenen çiftten gelecek net bir haberi merakla bekliyor.