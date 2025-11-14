Ece Vahapoğlu'ndan Şoke Eden İtiraf: İki Aydır Kanserle Mücadele Ediyor

Sunucu Ece Vahapoğlu, iki aydır rektum kanseri tedavisi gördüğünü duyurdu. Sağlıklı yaşam sürmesine rağmen kanser olduğunu belirten Vahapoğlu, tüm kadınlara güçlü durma ve düzenli kontrol çağrısı yaptı.

Ece Vahapoğlu'ndan Şoke Eden İtiraf: İki Aydır Kanserle Mücadele Ediyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2025 15:10

Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından iki aydır kanserle mücadele ettiğini açıkladı. Vahapoğlu, rektum kanseri teşhisi aldığını duyurdu. Sağlıklı yaşam savunucusu olan Vahapoğlu, "Benim kadar sağlıklı yaşayan birinin bile başına gelebiliyor" diyerek kontrol çağrısı yaptı.

Kolonoskopi Sonucu Rektum Kanseri Çıktı

Yıllardır spor ve sağlıklı beslenmeye dikkat eden Ece Vahapoğlu, hastalıkla karşılaşmasının beklenmedik olduğunu belirtti. Vahapoğlu, tanı sürecini şöyle anlattı: "Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide rektum kanseri olduğumu öğrendim. O ilk hafta şoku atlattıktan sonra kemoterapi tedavim başladı."

"Güçlü Duracağım, Tüm Kadınlara Örnek Olacağım"

Vahapoğlu, üçüncü kemoterapisinin bu hafta tamamlandığını ve iyi olduğunu söyledi. Ünlü sunucu, güçlü duracağını ve yaşamına devam edeceğini vurguladı. Vahapoğlu, "Hayatımın akışını ertelemek yok. Yoluma tüm gücümle, umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için devam edeceğim" dedi.

Kontrol Çağrısı Yaptı: Anne ve Babamı Kaybettim

Ece Vahapoğlu, erken tanı çağrısını tekrarladı. Vahapoğlu, "Annem ve babamı üst üste kaybettim. Kontrollerinizi aksatmayın" diyerek uyarıda bulundu. Tedavisinin bir kaç aya biteceğini belirten Vahapoğlu, işlerine ve seyahatlerine devam ettiğini açıkladı.

