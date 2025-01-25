Ece Seçkin'den şaşırtan itiraf: "En güzel koku çamaşır suyu"

Başarılı şarkıcı Ece Seçkin, Armağan Çağlayan’ın YouTube programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu. Temizlik ve hijyen konusunda obsesif olduğunu belirten Seçkin, bu takıntısı nedeniyle terapi aldığını açıkladı.

"En büyük obsesyonum temizlik ve hijyen. Gördüğüm her şeyin temiz olmasını istiyorum," diyen Seçkin, özellikle otel konaklamalarında bu durumun kendisine zorluklar yaşattığını ifade etti. “Gece saat 2’de odaya süpürge rica ettiğim zamanlar oldu. Temizlik konusunda yeterince tatmin olmazsam, odayı kendim temizliyorum. Aksi takdirde o odada uyuyamam,” sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Başak burcu olduğunu ve burcunun titizliğiyle ünlü olduğunu da ekleyen Seçkin, ilginç bir itirafta bulundu: “Dünyanın en güzel kokusu bana göre çamaşır suyu. O koku beni o kadar mutlu ediyor ki. Hatta Amerika’ya seyahat ederken kendi yorgan ve nevresim takımımı taşıdım.”

Seçkin’in açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kişi ünlü şarkıcının bu kadar açık sözlü olmasını takdir etti