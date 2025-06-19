Ece Dizdar’dan Düğün Öncesi Geleneksel Hamam Sefası

Ünlü oyuncu Ece Dizdar, 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu Serdar Orçin ile evlenmeden önce geleneklere uygun bir hazırlık yaptı. Nikah öncesinde yakın dostlarının organize ettiği gelin hamamı sefasına katılan Dizdar, keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı. Hamamda dostlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyan oyuncu, düğün öncesi moral depoladı.

Ece Dizdar: “Aklanıp Paklandım, Yeni Bir Başlangıç İçin Hazırım”

Hamam sefasında samimi ve neşeli anlar yaşayan Ece Dizdar, duygularını “Aklanıp paklandım, şimdi sıra yeni bir başlangıçta” sözleriyle ifade etti. Yakın arkadaşlarıyla birlikte bol bol kahkahalar atan ve geleneksel gelin hamamı ritüellerini yerine getiren Dizdar, bu özel günü ölümsüzleştirmek için fotoğraflar da çektirdi. Eğlenceli kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nikah Töreni Yakın Dostlar ve Aile Arasında Gerçekleşecek

Ece Dizdar ve Serdar Orçin, yarın düzenlenecek sade ve şık bir nikah töreniyle dünyaevine girecek. Ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı bu özel an, çift için unutulmaz bir hatıra olacak. Oyuncu çiftin düğün hazırlıkları ve gelin hamamı sefası, magazin dünyasında şimdiden merak uyandırdı.