Ece Ağırtmış’tan Çarpıcı Sergi: Wild Tales ile Yüzleşmeye Hazır Olun

Pilot Galeri, 3 Mart – 4 Nisan 2026 tarihleri arasında Ece Ağırtmış’ın dikkat çekici kişisel sergisi Wild Tales’e ev sahipliği yapıyor. Sergi, hayatın “jungle” metaforu üzerinden büyüme sürecini sorgularken, izleyiciyi hem içsel hem toplumsal bir yüzleşmeye çağırıyor. Üstelik sanatçı, bu anlatıyı doğrudan insan figürüyle değil, hayvan temsilleriyle kurarak daha katmanlı ve evrensel bir dil yakalıyor.

Masalların Altındaki Sert Gerçekler

İlk bakışta masalsı bir dünya sunan Wild Tales, aslında oldukça keskin bir gerçekliği görünür kılıyor. Çünkü sanatçı, masalların çocuklukta taşıdığı saflığın, yetişkinlikte nasıl karmaşık ve sert anlamlara dönüştüğünü inceliyor. Bu noktada Ece Ağırtmış, rekabet, performans ve hayatta kalma gibi kavramları güçlü metaforlarla ele alıyor.

Özellikle hayvan figürleri, yalnızca doğayı temsil etmiyor. Aksine, bireyin iş hayatına adım attığında, toplumla ilişki kurduğunda ve kendi sınırlarıyla yüzleştiğinde yaşadığı deneyimlerin sembolüne dönüşüyor. Böylece sergi, izleyiciye tanıdık ama rahatsız edici bir gerçeklik sunuyor.

Zaman, Büyüme ve Kaçış Arzusu

Sergide öne çıkan işlerden biri olan Time to Grow Up, çocukluk ile yetişkinlik arasındaki kırılma anını etkileyici bir şekilde yorumluyor. Guguklu saat formu üzerinden ilerleyen bu çalışma, güvenli iç mekan hissi ile doğanın sızan varlığı arasında bir gerilim yaratıyor. Ancak saatten çıkması beklenen kuş artık yok. Bu detay, zamanın yalnızca akmadığını, aynı zamanda bireyi büyümeye zorladığını güçlü bir şekilde hissettiriyor.

Buna ek olarak Time to Fly Away, bu anlatıyı mekânsal bir deneyime dönüştürüyor. Tavandan sarkan büyük kuş figürü, özgürlük ve kopuş duygusunu fiziksel bir harekete taşıyor. Böylece izleyici, iç mekan ile doğa arasındaki sınırın aslında ne kadar kırılgan olduğunu fark ediyor.

Aidiyet, Dışlanma ve Sistem Eleştirisi

Öte yandan The Ugly Duckling, aidiyet meselesini çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Dev bir puzzle yüzeyinde kurgulanan bu işte, üçüncü yavruya ait bir yerin hiç tasarlanmamış olması dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, yalnızca dışlanmayı değil, ait olunacak bir alanın hiç var olmama ihtimalini de sorguluyor.

Benzer şekilde Employee of the Month, çalışma kültürüne güçlü bir eleştiri getiriyor. Yaprak kesen karıncalar üzerinden kurulan anlatı, performans ve ödül sisteminin doğallaştırılmış rekabetle nasıl iç içe geçtiğini gözler önüne seriyor. Böylece sanatçı, doğa ve insan sistemleri arasındaki paralelliği çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor.

Büyümenin Ağırlığı ve İçsel Yüzleşme

Serginin en katmanlı işlerinden biri olan The Load, büyümenin fiziksel ve duygusal yüklerini merkezine alıyor. Üç farklı yaşam evresini temsil eden fil figürleri, artan ağırlıklarla birlikte ilerliyor. Bu durum, zamanla biriken sorumlulukları ve deneyimleri görünür hale getiriyor. Aynı zamanda oyuncak formu, çocukluk ile yetişkinlik arasındaki kırılmayı daha da çarpıcı kılıyor.

Son olarak Good Luck, ev içi dekorasyon gibi görünen unsurların aslında psikolojik bir yüzleşme alanına dönüşebileceğini gösteriyor. Şans, risk ve kontrol arayışı gibi kavramlar, yüzeyin altında güçlü bir şekilde hissediliyor.

Doğa, Ev ve İçsel “Jungle”

Wild Tales, doğayı yalnızca bir arka plan olarak kullanmıyor. Aksine, doğayı bireyin iç dünyasının bir yansımasına dönüştürüyor. İnsan, doğadan uzaklaşmak için evler kuruyor; ancak ardından doğayı bu alanların içine yeniden taşıyor. Bu çelişki, serginin en güçlü katmanlarından birini oluşturuyor.