Ebru Yaşar'dan coşku dolu konser

Türk Müziği’nin güçlü sesi Ebru Yaşar 29 Ekim’de Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul’da sahne aldı. Sahneye 10. Yıl Marşı’yla çıkan Yaşar’ın şarkılarıyla binlerce İstanbullu coşku dolu anlar yaşadı.





Şarkıları ve sahnesiyle Türk Müziği’nin en sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı İstanbul Gaziosmanpaşa’da dinleyicileriyle birlikte sahnede kutladı. Cumhuriyet’in 101. yılına yakışan bir coşkuda konsere imza atan Ebru Yaşar, sahneye 10. Yıl Marşı ile çıktı. Ebru Yaşar’ın şarkılarına Türk bayraklarıyla eşlik eden binlerce İstanbullu büyük bir coşku ve neşe yaşadı. Ebru Yaşar, “Bugünümüze minnet duymamızı sağlayan Cumhuriyetimizi 101. yılında gururla kutluyor ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz” dedi.

İki saat süren konser Ebru Yaşar’ın en sevilen şarkılarıyla coşku içinde sürdü. Ünlü sanatçı gecede giydiği özel tasarım kostümle dikkati çekti.