Ebru Yaşar’dan çifte rekor!

Geçtiğimiz akşam Erzurum'da sahne alan Yaşar, Halil Ülgü imzalı şık beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı. Konser alanını dolduran 120.000 Bin seyirci, Ebru Yaşar'ın hit şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik etti. Bu coşku, desibel rekoru kırılmasıyla taçlandı. Seyircilerin hep bir ağızdan söylediği şarkılar, Erzurum semalarında yankılanırken, konser alanında unutulmaz anlar yaşandı.Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalarak en sevilen şarkılarını seslendiren Ebru Yaşar, seyircilerin enerjisiyle adeta büyülendi.

Başarılı sanatçı konser sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün hep beraber harika bir etkinlik yaşadık. Böylesine büyük bir kalabalığın önünde rekor kırmak, benim için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı oldu." dedi. Ebru Yaşar, aynı zamanda Erzurum'un kültürel zenginliklerine de vurgu yaparak, "Bu şehirde olmak ve bu coşkuyu yaşamak benim için çok özel. Erzurum her zaman benim kalbimde özel bir yere sahip olacak." şeklinde konuştu. Sanatçı, yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında verdiği konserlerle geniş bir kitleye ulaşmış, her konserde büyük beğeni toplamıştı. Erzurum'da kırdığı bu rekor, Yaşar'ın müzik kariyerindeki başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.



