Ebru Şahin’in Yeni Tatil Rotası: Çöl Sıcağında Abu Dabi Pozları Olay Oldu!

Ebru Şahin, tatil için Abu Dabi'ye gitti. Çöl pozları sosyal medyada olay oldu. Ünlü oyuncu doğal güzelliğiyle yine dikkat çekti.

Ebru Şahin’in Yeni Tatil Rotası: Çöl Sıcağında Abu Dabi Pozları Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2025 09:39

Ebru Şahin, yoğun geçen sezonun ardından kendini Abu Dabi’nin çöl sıcağına bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni seyahat rotasından paylaştığı çöl pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. 4,1 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladığı kareler, hayranlarından tam not aldı.

Sezon Yorgunluğunu Abu Dabi’de Attı

‘Hercai’, ‘Kan Parası’, ‘İstanbullu Gelin’, ‘Gizli Bahçe’ gibi yapımlarda performansıyla dikkat çeken Ebru Şahin, sezon yorgunluğunu arkadaş grubuyla birlikte yaptığı tatilde atıyor. Tatil rotası olarak Abu Dabi’yi tercih eden başarılı oyuncu, çöl ortamında verdiği iddialı pozlarla beğeni topladı. Turuncu tonlardaki güneşle bütünleşen kareleri, Şahin’in doğal güzelliğini bir kez daha ön plana çıkardı.

Özel Hayatıyla da Dikkat Çekiyor

2022 yılında milli basketbolcu Cedi Osman ile evlenen Şahin, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda muhabirlerin yönelttiği “Yunanistan’a mı taşındınız?” sorusuna, “Eşim yurt dışında çalışıyor, orada bir evimiz var. Gidip geliyoruz.” yanıtını vermişti.

Anne Olma Sorularına Net Cevap

Son dönemde sıkça yöneltilen “Anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise şu şekilde açıklık getirmişti: “Bu çok özel bir durum açıkçası. Sorulmasından rahatsız oluyorum ama şu an için anne olmayı düşünmüyorum.” Bu açıklamasıyla hem net bir duruş sergilemiş hem de sınırlarını çizmişti.

Sosyal Medyada Büyük Beğeni Topluyor

Sosyal medya paylaşımlarıyla adeta görsel şölen sunan Ebru Şahin, her paylaşımıyla hayranlarının ilgisini üzerine çekiyor. Abu Dabi çölünden yaptığı son paylaşım ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Doğallığı, tarzı ve pozitif enerjisiyle yine fark yarattı.

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