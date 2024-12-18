Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik paylaşım!

30 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından milli basketbolcu eşinin bir fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak takipçilerini mest etti. Şahin’in bu romantik paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.

Mutlu çift, sık sık birbirlerine olan sevgilerini sosyal medya üzerinden dile getirerek hayranlarından övgü topluyor. Şahin ve Osman, geçtiğimiz yıl dünyaevine girerek örnek bir çift olarak dikkat çekmeye başlamıştı.

Hayranları, Şahin’in paylaşımına “Harika bir çift” ve “Mutluluğunuz daim olsun” gibi yorumlar yaparak çifte desteklerini dile getirdi.