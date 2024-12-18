Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik paylaşım!

Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Ebru Şahin, eşi Cedi Osman’la olan mutlu evliliğini gözler önüne sermeye devam ediyor.

Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-12-2024 11:33

30 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından milli basketbolcu eşinin bir fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak takipçilerini mest etti. Şahin’in bu romantik paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.

Mutlu çift, sık sık birbirlerine olan sevgilerini sosyal medya üzerinden dile getirerek hayranlarından övgü topluyor. Şahin ve Osman, geçtiğimiz yıl dünyaevine girerek örnek bir çift olarak dikkat çekmeye başlamıştı.

Hayranları, Şahin’in paylaşımına “Harika bir çift” ve “Mutluluğunuz daim olsun” gibi yorumlar yaparak çifte desteklerini dile getirdi.

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