Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın romantik Çeşme tatili

Dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu eşi Ebru Şahin, tatil için Çeşme'ye gittiler. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren çift, daha sonra yalnız kalarak denize girip romantik anlar paylaştı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın romantik Çeşme tatili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2024 12:06

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu eşi Cedi Osman, tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Birlikte tatile çıkan çift, önceki gün popüler bir plajda arkadaşlarıyla birlikte objektiflere yansıdı.

Arkadaşlarıyla denize giren çift, bir süre sohbet ettikten sonra ayrı aktivitelere yöneldi. Cedi Osman, arkadaşının oğlu ile suda top oynarken, Ebru Şahin ise arkadaşının köpeğiyle ilgilendi.

Sonrasında tekrar baş başa denize giren Şahin ve Osman, romantik anlar yaşadı. Ebru Şahin denizden çıkarken, Cedi Osman bir süre daha suda kalıp yüzmeye devam etti.

Çiftin keyifli ve romantik anları, plajda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.