Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın romantik Çeşme tatili

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu eşi Cedi Osman, tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Birlikte tatile çıkan çift, önceki gün popüler bir plajda arkadaşlarıyla birlikte objektiflere yansıdı.

Arkadaşlarıyla denize giren çift, bir süre sohbet ettikten sonra ayrı aktivitelere yöneldi. Cedi Osman, arkadaşının oğlu ile suda top oynarken, Ebru Şahin ise arkadaşının köpeğiyle ilgilendi.

Sonrasında tekrar baş başa denize giren Şahin ve Osman, romantik anlar yaşadı. Ebru Şahin denizden çıkarken, Cedi Osman bir süre daha suda kalıp yüzmeye devam etti.

Çiftin keyifli ve romantik anları, plajda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.