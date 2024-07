Ebru Polat: Çift eşli olmak daha ilginç…

Müzik kariyerinde yaptığı cesur projelerle adından söz ettiren başarılı şarkıcı Ebru Polat, Manşetteyiz Dergisine çok konuşulacak bir röportaj verdi. “Aşk sizce nedir?” sorusuna, “Bence aşk harika bir şey, ama çok kısa sürüyor. Karşındakine karşı ihtirasını kaybediyorsun, çünkü sıradanlaşan her şey özelliğini yitirir. Bence artık kadınların bir tane erkek bir tane de kadın sevgilisi olmalı diye düşünüyorum, ki her anlamda ruhunu besleyebilsin... Özellikle biz kadınlar, erkeklerin bizleri anlayamadığından, yeterince ilgi alamadığımızdan hep şikayetçiyiz… Erkeklerden alınan sevgi çok yetersiz, bize yetmiyor. Kadınların çoğu sevgiye aç… Madem öyle, çift eşli olmak daha ilginç… Bir kadın bir de erkek sevgili olmalı… Kadının, kadın sevgilisi de olmalı dediğim de yanlış anlaşılmasın lütfen. Erkekler artık o kadar çok küser ve her şeye trip atar oldu ki, kadınlar da nasıl davranacağını şaşırıyor. Bu yüzden onları anlayacak, onları duygusal yönden destekleyip geliştirecek ve motive edecek kadın arkadaşları da olmalı.” diyerek cevap verdi.