Bella Hadid Alarm Verdi! Hastalık Yeniden Alevlendi

Dünyaca ünlü model Bella Hadid uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığıyla ilgili yeniden kötüleşen sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal açıklamalar hayranlarını hem endişelendirdi hem yaşadığı sürecin ne kadar zor olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hastalığı Yeniden Alevlendi

Bella Hadid’e 2013 yılında Lyme hastalığı teşhisi konulmuştu. Yıllardır zaman zaman iyiye giden zaman zaman ise ağırlaşan bu süreç son paylaşımlarına göre yeniden zor bir döneme girdi.

Ünlü model yaşadığı belirtilerin tekrar şiddetlendiğini ve günlük hayatını ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Özellikle yorgunluk ve halsizlik şikayetlerinin arttığını ifade etti.

“Nefes Nefese Kalıyorum”

Hadid’in en çok dikkat çeken sözlerinden biri, günlük en basit hareketlerin bile kendisi için zor hale gelmesi oldu. Mutfağa kadar yürürken bile nefes nefese kaldığını söyleyen model bu durumun ne kadar yıpratıcı olduğunu açık şekilde anlattı.

Kendi ifadesiyle zaman zaman bayılacak gibi hissettiğini ve vücudunun tamamen tükenmiş bir halde olduğunu dile getirdi. Bu sözler takipçileri arasında büyük bir endişe yarattı.

Günlük Hayatın Zorlaşması

Bella Hadid hastalık nedeniyle uyku düzeninin de ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Uzun süre uyumasına rağmen dinlenmiş hissetmediğini gün içinde sık sık uyumak zorunda kaldığını paylaştı.

Hatta en basit şeylerin bile büyük bir çaba gerektirdiğini bazen sadece duş almanın bile günün en büyük başarısı haline geldiğini söyledi. Bu durum hastalığın yaşam kalitesi üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Sosyal Medyada Duygusal Paylaşım

Ünlü model gözyaşları içinde yaptığı paylaşımlarda hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlandığını ifade etti. Kendi yaşadığı süreci anlatırken mizahi bir dille kendini teselli etmeye çalışsa da aslında oldukça zor bir dönemden geçtiği anlaşıldı.

Ayrıca kronik hastalıklarla mücadele eden diğer insanlara da seslenerek onların yalnız olmadığını ve bu sürecin ne kadar zor olduğunu bildiğini söyledi.

Umut Mesajı Verdi

Her şeye rağmen Bella Hadid umudunu kaybetmediğini ve aynı mücadeleyi veren insanlara moral vermek istediğini de belirtti. Yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalıştığını ve her gün yeniden başladığını ifade etti.

Paylaşımları hem hayranları hem kronik hastalıklarla yaşayan kişiler için duygusal bir dayanışma mesajı niteliği taşıdı.