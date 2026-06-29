“Dünyada Yok Böyle Şey!” Bennu Yıldırımlar Alev Aldı

“Yaprak Dökümü” dizisi yıllar geçmesine rağmen hâlâ ekranlarda dönen ve her tekrarında izleyiciyi ekran başına toplayan yapımlardan biri. Dizide “Fikret” karakterine hayat veren usta oyuncu Bennu Yıldırımlar ise katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Bu kez nostalji değil biraz da sitem vardı.

“Sürekli Aynı Bölümler Dönüyor”

Bennu Yıldırımlar dizinin tekrar tekrar yayınlanmasından duyduğu rahatsızlığı açık açık dile getirdi. Ona göre 174 bölümden oluşan bir yapımın sürekli başa sararak yayınlanması artık alışılmışın dışında bir durum.

Oyuncu neredeyse her gün aynı bölümlerin dönmesinin hem izleyici açısından hem oyuncular açısından farklı bir his yarattığını söyledi. Bu durumun zamanla yorucu bir hal aldığını da ekledi.

Telif Meselesine Dikkat Çekti

Yıldırımlar’ın en çok dikkat çeken sözlerinden biri ise telif konusuydu. Ünlü oyuncu bu kadar tekrar yayınlanmasına rağmen oyuncuların herhangi bir telif geliri elde etmemesini eleştirdi.

Kendi ifadesiyle bu durumun sadece kendisi için değil sektördeki birçok oyuncu için geçerli olduğunu vurguladı. Emek verilen bir işin yıllar sonra tekrar tekrar yayınlanmasına rağmen karşılığının alınmamasına sitem etti.

“Bir Şey Olsa Fikret Öldü Diyecekler”

Açıklamalarının en çok konuşulan kısmı ise oldukça ironik ve duygusal bir serzeniş oldu. Bennu Yıldırımlar dizideki karakteriyle özdeşleşmenin zamanla farklı bir noktaya geldiğini anlattı.

“Yarın bir gün başıma bir şey gelse ‘Fikret öldü’ diye gömecekler” sözleriyle hem bu duruma şaşkınlığını hem hafif bir rahatsızlığını dile getirdi. Bu ifade sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Yaprak Dökümü’nün Etkisi Hâlâ Sürüyor

Her ne kadar yıllar önce final yapmış olsa da “Yaprak Dökümü” Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Dizideki karakterler hâlâ izleyici tarafından hatırlanıyor ve sık sık gündeme geliyor. Bennu Yıldırımlar’ın açıklamaları da aslında bu kalıcı etkinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Hem Nostalji Hem Tartışma

Bir yandan nostalji duygusunu canlı tutan dizi diğer yandan tekrar yayın politikası ve telif tartışmalarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Yıldırımlar’ın sözleri ise bu konuyu yeniden tartışmaya açmış durumda.

Sektörün görünmeyen taraflarına dikkat çeken bu açıklamalar hem izleyiciler hem yapımcılar arasında yeni bir konuşma başlığı yaratmış gibi görünüyor.