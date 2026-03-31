Dünya Kupası İçin Son Durak: Kosova-Türkiye Maçı Bu Akşam!

A Milli Futbol Takımımız için tarihi gün geldi çattı! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye, deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geliyor. Yarı finalde Romanya’yı 1-0 geçerek finale adını yazdıran Ay-yıldızlılar, bu akşam kazanması durumunda 2026 Dünya Kupası biletini cebine koyacak.

Kosova-Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Dünya Kupası yolundaki bu kritik virajla ilgili merak edilen tüm detaylar şu şekilde:

Maç Tarihi: 31 Mart 2026 Salı (Bugün)

Başlama Saati: 21.45

Yayın Kanalı: TV8 (Canlı)

Stadyum: Fadıl Vokrri Stadyumu (Priştine, Kosova)

Hakem: Michael Oliver (İngiltere Futbol Federasyonu)

Hedef: D Grubu ve Dünya Kupası Bileti

Milli Takımımız, Kosova engelini aşması halinde ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak. Ay-yıldızlıların turnuvadaki muhtemel rakipleri ise şimdiden belli: Türkiye, galibiyet durumunda ABD, Paraguay ve Avustralya'nın yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.