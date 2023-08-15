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Dönence setinden neşeli pozlar…

Kanal D’nin, yapımcılığını D Media, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği sevilen dizisi Dönence her salı akşamı yeni bölümü ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Dönence setinden neşeli pozlar…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-08-2023 20:53

 

Foça’nın muhteşem atmosferinde çekimleri devam eden dizinin kamera arkasına yansıyan eğlenceli görüntüleri ve oyuncuların sette şakalaştıkları neşeli anlar objektiflere yansıdı.

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence heyecan dolu yeni bölümleriyle her Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…         

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