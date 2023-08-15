Dönence setinden neşeli pozlar…

Foça’nın muhteşem atmosferinde çekimleri devam eden dizinin kamera arkasına yansıyan eğlenceli görüntüleri ve oyuncuların sette şakalaştıkları neşeli anlar objektiflere yansıdı.
Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.
Dönence heyecan dolu yeni bölümleriyle her Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…